要有心理準備！合庫金董座：央行可能再升息、貸款負擔增
中央銀行在3月出乎市場意料之外升息1碼，市場預期央行還會繼續升息。合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達也提醒，在全球升息環境下，央行未來也有可能再升息，大家要有心理準備，貸款時要把這因素考慮進去，未來貸款負擔會加重。
雷仲達是在出席合庫銀行「家庭福利信託x長照金融管家」創新服務活動後受訪時作上述表示。由於央行升息後，國內銀行也跟進調升存款利率，而房貸利率也會跟著調高，合庫銀行也會在4月15日調整房貸利率，雷仲達也提醒，大家貸款前要有心理準備，在全球升息環境下，央行這次升息1碼，未來還有可能再升息，未來貸款負擔會加重，貸款時要把這些因素考慮進去。
不過，升息是否會影響房市？雷仲達覺得很難說，利率上升雖讓民眾購屋資金成本增加，但若真有需求，也不會因為成本增加，就不去購屋，他比較擔心的是因缺工、缺料使建商成本上升，建商要不轉嫁給客戶也滿難的，有些建商甚至乾脆申請建照後就暫時不蓋，在供給減少下，房價就更難下跌。
雷仲達還說，政策打炒房，但要把房價壓下來恐怕沒那麼容易，剛性需求還在，尤其經濟發展快的中南部購屋需求更大，當然，政府也不希望房價漲的太快，希望讓年輕人買得起房，因此，合庫也會全力配合政策，對首購者、青年購屋會儘量給予優惠，但對持有多戶房產者，會有一些差別作法，像是自備款要多一點，貸款成數降低，利率也不會太低。