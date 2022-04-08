不要期待疫情往下降 侯友宜：現階段很難阻斷隱形傳播鍊
本土的病例攀升，新北市連續2日的確診破百，外界也關切新北市今（8）日的疫情；對此，新北市長侯友宜強調，大家不要期待這段時間的疫情會往下降，要阻斷隱形傳播鍊是很困難的，現階段的目標，應該是讓輕症、無症狀的確診者得以康復。
侯友宜指出，Omicron傳播的速度之快，按照這段時間的經驗，不斷的找到更多無症狀的確診者，這一波找到的，八成以上都是無症狀的確診者，甚至到了醫療院所還有將近兩、三成，經過一個禮拜還是無症狀，顯見要阻斷社區的隱形傳播鍊是很困難；只要大家努力的篩，確診的數目一定會往上走，往上走才是現階段的現象。
侯友宜認為，現階段既然很難阻止確診數字不會往上走，因此大家必須要去接受這樣的狀況，並一定要採取更有效的讓醫療量能夠保持住，讓輕症、無症狀確診者可以得以康復，這也是現階段的目標；所以這也是新北市為什麼要啟動在宅照護及擴大集中檢疫的量能，就是希望確保後端的醫療量能，能來照顧一些需要的人。
※【NOWnews 今日新聞
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