300億元擴大租金補貼　民眾黨團批：租屋族難受惠

行政院日前推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，放寬租金補貼的申請資格。台灣民眾黨認為租屋族難受惠，呼籲政府加速興辦社會住宅、精進租屋實價登錄，並持續把關300億租金補貼的成效。
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張其祿指出，300億租金補貼放寬申請資格，讓受惠戶數增至50萬戶，外界對該專案樂觀其成，但仍然要提醒政府只要「租屋黑市」問題一天不解決，租屋族就難以真正受惠，例如許多符合補貼申請資格的租屋族沒有申請補貼，最為關鍵和主要的原因就是「房東不允許」，呼籲政府除了應推動租屋實價登錄精進，打破租屋黑市，對於租屋糾紛，應準用《消費者保護法》申訴、調解程序。
立委賴香伶指出，目前除了包租代管，只有在不動產經紀業管理條例24-1條規範不動產經紀業者，應於簽訂租賃契約書之日起30日內申報，政府粗估台灣約有87萬租屋量，但社宅包租代管登錄33234戶、租賃實價登錄只有39869戶，總共只有7.2萬戶登錄，這樣嚴重的租屋黑市，不只讓政府根本無法掌握當前租屋市場價格現況，對租屋族也嚴重缺乏保障。
賴香伶認為，政府投入300億希望照顧租屋族，但相關配套和政策細緻度應該更完善。日前的台中興中街大火和高雄的城中城大火歷歷在目，為了避免這些事件再度發生，內政部應該和財政部配合，不僅完備租屋登錄措施，掌握當前租屋市場價格，並推動安心租屋認證範疇，不讓潛在的危險區域成為城市死角，讓租屋安全帶動城市安全。
立委蔡壁如表示，台灣住宅政策有三個階段：1975年公布「國民住宅條例」、2010年「合宜住宅」到2011年的「社會住宅」，雖然現在已經進到第三階段的社會住宅，但第二階段的合宜住宅卻已經出現問題，有心人士抱著「抽樂透」的心態，過了政府規定的5年禁售期，就開始轉賣炒作，導致房市炒作更惡化。
蔡壁如指出，三階段住宅政策推了幾十年，民眾房貸、租金負擔更重，300億租金補貼，就算真的能補貼50萬戶，也只是蔡政府短期買票的政策嗎啡，呼籲囤房稅要「囤房重稅、出租減稅」，租屋市場透明化，才能讓300億租金補貼真正有效。
民眾黨團指出，政府應持續追蹤300億租金補貼的成效，避免成為大選前夕的「放煙火式」政績之外，更應加速興辦社宅，精進租屋實價登錄，並透過稅制、稅基及「囤房稅」，增加房屋持有成本杜絕炒作，幫助民眾解決「買不起房」也「租不起房」的困境。