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Uber Eats深夜外送榜！超商「這小東西」竟是夜貓族最愛

▲Uber Eats 發現深夜到清晨時段的外送消費，在今年的第一季比去年同期成長6成多，今日宣布擴大24小時外送服務。（圖／Uber Eats提供）
▲Uber Eats 發現深夜到清晨時段的外送消費，在今年的第一季比去年同期成長6成多，今日宣布擴大24小時外送服務。（圖／Uber Eats提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-08 12:40:44

夜貓子商機正夯！Uber Eats 發現深夜到清晨時段的外送消費，在今年的第一季比去年同期成長6成多，進一步分析深夜熱銷品牌行，解饞零食中竟然被不起眼的「茶葉蛋」搶下第一，衛生清潔用品則是抽取式衛生紙摘冠，只能說「人有三急，沒了衛生紙可不行！」看好夜貓族外送市場，Uber Eats 今（7）日宣布擴大24小時外送服務，攜手全聯福利中心、家樂福、統一超商7-11、小北百貨商家合作夥伴，以及 Uber Eats 「優市」在 Uber Eats App 上推出「夜貓專區」，積極搶攻半夜外送新商機。

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滷肉飯、鹹酥雞、甜不辣、鍋貼等台式料理一直是 Uber Eats 上的熱門美食，而統計Uber Eats 上各零售通路的深夜五大熱門零嘴排行榜，發現也被百元台式解饞零食攻佔，包含茶葉蛋、北海鱈魚香絲、統一大布丁和科學麵，而搭配零食的最佳綠葉可口可樂也上榜。

Uber Eats 分析外送消費數據，發現在超市、便利超商、家用百貨不同類型的白晝、半夜點購外送商品也大不同。統計非食品類別的熱門商品，衛生紙、免洗褲、75%酒精液、衛生套、牙刷等「個人衛生清潔用品」成為夜貓子不買不快的商品，而免洗褲訂購更是超越了保險套。

▲Uber Eats 統計深夜熱門外送排行榜。(圖/廠商提供)
▲Uber Eats 統計深夜熱門外送排行榜。(圖/廠商提供)
小北百貨

全台159間小北百貨已經上線 Uber Eats，3月底上線至今，白天最熱門商品為延長線、75%酒精液、洗衣膠囊；而晚上則大搬風，衛生紙和免洗褲成為熱銷品。即日起至4/26，更提供歡慶上線63折優惠。

統一超商7-ELEVEN

即食食品、餅乾零食、飲品是全時段的需求。一到半夜，小份量即食的微波商品如小香腸、雞翅、雞塊，以及泡麵需求明顯上升，也帶動紅茶、奶茶、氣泡飲的購買量。CITY CAFE 在半夜同樣熱賣，夜貓族最愛的銷魂泡麵口味偏重，包含來一客杯麵鮮蝦魚板風味、滿漢大餐蔥燒牛肉麵、韓國農心辛香菇杯麵、大乾麵地獄辣椒風味桶，以及維力炸醬麵重量碗為五大最熱門的泡麵。

▲7-ELEVEN一到半夜，小份量即食的微波商品如小香腸、雞翅、雞塊，以及泡麵需求明顯上升。（圖/翻攝官網）
▲7-ELEVEN一到半夜，小份量即食的微波商品如小香腸、雞翅、雞塊，以及泡麵需求明顯上升。（圖/翻攝官網）
 
全聯福利中心

白天熱門商品主要為家庭自煮與日用需求，新鮮水果、青菜、鮮奶、蛋類、各式肉品都是長青熱門商品；轉入半夜，即食類商品如優格、泡麵、堅果，以及各種品牌的水的銷量排名都上升，而奇異果則是不管晝夜都是熱銷商品第一名！

家樂福

居家料理的常備商品全時段熱銷，家庭號鮮乳、清雞胸肉、有機金針菇，不論在白天或夜晚點購量皆高。深夜時段消費者則有兩大需求，分別為刻苦熬夜族及派對族，熬夜產品包含濃茶、咖啡、泡麵、提神飲料等，而派對族則偏好零食、汽水等產品。全台共175間家樂福門市與 Uber Eats 合作，其中超過4成門市設有「夜來夜好玩」外送專區。

▲Uber Eats與LINE Pay合作。（圖/Uber Eats提供） ▲Uber Eats觀察，家樂福居家料理的常備商品為全時段熱銷。（圖/Uber Eats提供）

即日起至5/4，Uber Eats 優饗方案及雙享方案之會員，輸入【很會買生鮮】優惠序號，使用於指定生鮮雜貨商家單筆消費金額滿 350 元，可享 72 折優惠（限使用1次），單筆消費最高折抵 100 元。優惠數量有限，送完為止。

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