不要怕初選！趙少康：如果羅智強民調低那在怕什麼？

中廣董事長趙少康與國民黨前副主席郝龍斌，今（8）日上午陪同黨內議員參選人曾獻瑩前往市黨部登記參與黨內初選。被問到近日來羅智強參選桃園市長，以及與黨中央之間的衝突，趙少康直言「初選不是毒蛇猛獸」，更強調如果黨中央認為羅智強民調低，「那你怕什麼？」
趙少康表示，「排除羅智強參選桃園市長」這種話不必講，大家應該要先放下情緒，不需要意氣用事，應該要各退一步，並以「贏回桃園」為最終目標。「羅智強要體諒朱立倫當黨主席，朱立倫也要體諒羅智強有選民壓力。」趙少康說，朱立倫肯定希望贏回桃園，而羅智強在背後選民壓力的情況下，也不可能是朱立倫一通電話說不選就不選，「不然羅智強以後不用做人了。」
趙少康強調，美國政黨選舉也是這樣，初選階段十幾個參選人站在台上，到最後還是會只剩下一個候選人。「各自努力，想辦法協調，協調不成就初選。」趙少康認為，如果黨中央認為羅智強民調很低，為什麼要怕競爭？「到時候他就知難而退了，而且羅智強也沒說一定要參選到底，輸了就會支持贏的參選人。」
「不要把初選看成像毒蛇猛獸。」趙少康直言，給一兩個月讓所有想參選的人去拚，對選情是好的，對國民黨也是好的，「按照遊戲規則，贏的光榮，輸的服氣就好了。」
郝龍斌則強調，認同「初選不是毒蛇猛獸」的說法，並強調是一個凝聚支持者向心力，也對造勢很有幫助的場合。「用一個大家都可以接受的機制，產生候選人以後團結一致。」郝龍斌說，若沒有一個大家能夠接受的機制的話，沒辦法真正的團結，只有團結，國民黨才有機會贏得桃園。
郝龍斌認為，不只是桃園市長提名人選應該要等到民進黨確定以後再出牌，全國各縣市的提名都應該等民進黨先提名，透過一個合理的方式讓候選人產生，爭取勝選是國民黨最高原則，贏最重要，在這個前提下必須要做足準備。