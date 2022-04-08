羽球／全團賽屏東開戰！戴資穎、麟洋配決戰國境之南

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今年度全團賽選址於國境之南，由屏東縣政府提供全台最大、最適合舉辦羽球賽事的屏東縣立體育館，擁有寬敞的空間，能鋪設十面場地，提供選手舒適的比賽環境。主辦單位為保護觀眾及選手、教練、裁判等工作人員的健康安全，所有人員必須於入場前繳交檢測證明或是健康聲明書，此外，還要配合實名制、佩戴口罩、量測體溫之規定，並全面禁止飲食。訂定嚴格的防疫規範，為的就是要提供選手們一個安心的比賽環境，在防疫安全的前提下順利完賽。
無法到場支持的觀眾朋友們，本場賽事主辦單位也有提供轉播服務，不僅甲組決賽(4/17)邀請緯來電視進行現場轉播，將在緯來育樂台、動滋Sports YT、Ettoday運動雲FB等平台播出，達克運動也將為大家提供以下四天(4/14、16、17、18)每天四場地的網路直播！賽事期間大會官網、臉書也將即時更新賽事資訊，讓球迷朋友們能透過手機及電腦一同欣賞精采賽事，為羽球好手們加油！(直播平台連結：https://reurl.cc/149qAQ )
【111年全國羽球團體錦標賽】
比賽地點：屏東縣立體育館（屏東縣屏東市勝利路9號）
活動賽期：111年4月10日（日）至4月18日（一）
甲組決賽：4月17日
乙組決賽：4月16日
高中組決賽：4月14日
國中組決賽：4月14日
小學組決賽：4月18日