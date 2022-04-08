最冷清大甲媽遶境！今晚政治最大咖是馬英九

大甲媽9天8夜遶境活動今晚展開，受到疫情及選舉爭議等影響，綠營已宣佈總統以降的政治人物不會參與起駕典禮。台中市長盧秀燕以視察為由，上午先行亮相，前立院院長王金平將於下午到場參拜、前省長宋楚瑜則是參與傍晚的上轎典禮。目前除了前總統馬英九確定出席，藍營其他要角尚未表示將參與最重要的起駕典禮。
大甲媽今（8）日深夜將起駕，往年起駕典禮總是藍綠齊聚，轎前最重要最顯眼的位置成了必爭之地，今年受疫情影響，僅打滿3劑疫苗者方可參加，人氣勢必大減。日前綠營透露，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都不會參加，在地的立法院副院長蔡其昌隨即宣佈自己也不會到，原將依例到鎮瀾宮扶轎的嘉義縣長翁章梁，前兩天已取消行程，11日將在雲嘉交界的崙仔橋頭以地主身份接駕。
據了解除了防疫考量，也與近來綠營猛攻鎮瀾宮的爭議有關，過去半年來中二立委罷免及補選過程，藍營不斷出示蔡英文、林佳龍與顏清標父子在廟前的大合照，反駁黑道把持宗教的說法，導致雙方種下心結。
儘管鎮瀾宮董事長顏清標昨天特意強調，宗教歸宗教，政治歸政治，所有要參與遶境活動的各黨各派，廟方都歡迎。但鎮瀾宮將於5月改選，為避免雙方尷尬，綠營決定都不出席。
綠營缺席，藍營人氣也不熱絡，台中市長盧秀燕以視察防疫的名義，上午先行到鎮瀾宮參拜，下午及晚間的上轎、起駕大典，由另兩名副市長陳子敬、黃國榮參加。
根據警方維安資料，藍營大咖僅前總統馬英九確定出席起駕扶轎，至於前省長宋楚瑜、前立院院長王金平，則於下午到場參拜，由宋楚瑜迎請媽祖上轎。當選國民黨主席後曾到鎮瀾宮還願的朱立倫，目前未發佈此公開行程。對於今晚還有哪些貴賓要來，廟方表示「都有邀請，誰會來還不確定。」