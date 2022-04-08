從歧視到接納　新住民人氣教師陳凰鳳：看到台灣的改變

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她笑稱，「一開始我也只是希望當個賢妻良母，也沒覺得外籍配偶這個身份有什麼，不覺得我與一般台灣人有什麼不同，畢竟我跟老公也像一般台灣民眾一樣，是自由戀愛後走入婚姻。沒想到來台灣後，深深感受到台灣對新住民的誤解，經常以刻板印象來看待我們，尤其是對於女性，我們感覺自己好像是二等公民，完全沒有被這片土地歡迎」。
面對這樣的衝擊，陳凰鳳一度覺得搬回台灣的決定是不是錯了，雖然最終考慮到孩子的教育機會仍選擇留下來，但她也越發覺得自己如果沒有出來做些什麼，去改變這樣的環境生態，未來恐怕會連累到孩子的發展。秉持著對孩子的愛，以及對新住民議題的關心，最終陳凰鳳找到了自己的天職，就是運用自身的雙語能力，投身教育，搭建起新住民及台灣社會的溝通橋樑。
她起初在醫院擔任通譯志工，協助新住民解決就醫需求，後來憑藉對教學的熱忱開始在中山社區大學開班教授越南語及中文。為了讓更多其他縣市的新住民有機會聽課，她開始透過廣播節目授課，之後更轉戰電視圈，在華視的協助下自籌經費拍了教學節目。2006年起，她受邀至政治大學任教，2015年更憑藉共同主持的節目《幸福聯合國》獲得第50屆廣播金鐘獎教育文化節目最佳主持人獎肯定，是有史以來第一位榮獲金鐘的新住民。她還創立台灣越裔總會並擔任會長，目前主持多個新住民節目，包括「新住民趴趴GO」、「新住民學中文」、「快樂新住民話家常」等，持續透過多媒體深耕新住民教育，近期更協助開南大學設立新住民專班，幫在台新住民及移工爭取圓夢念大學的機會。
儘管成就不少里程碑，但陳鳳凰也表示，自己過去20年來因新住民身份遇過許多挫折，不僅是一般人異樣的眼光或是對自己的冷淡疏離，就連學界當時也存在偏見。她表示，自己有次參加中研院研討會並擔任與談人，會中她提出觀點，指出隨著新住民族群在台灣的成長，未來東南亞語言可能會逐漸成為台灣的方言，沒想到此言一出引發在座教授反彈，「有教授甚至用不尊重的語言，罵我是井底之蛙，憑什麼有資格來講這件事情」，當時也令她相當受傷。
陳凰鳳解釋道，其實在新住民來到台灣之前，台灣就已經是個多元族群的社會，而新住民不是普通的移民，而是婚姻移民，代表他們會進入到台灣的家庭、成為台灣的母親，孕育給下一代異國文化及雙語背景。儘管這個文化在家庭中只佔一半，但未來的新二代具備雙語能力與多元文化背景，將對台灣社會帶來不容小覷的影響力，因此東南亞語言「方言化」將是台灣作為一個移民社會自然發展的趨勢。這樣的言論在當時引發學界反彈，但如今隨著社會逐漸開放、對新住民日漸友善，這樣的觀點也越來越被接受。
不只學界，一路走來，陳凰鳳也感受到台灣社會正在轉變。她說，這20年來，看到台灣社會從不接納到接納、從刻板印象到包容，除了欽佩台灣的民主、也感謝政府做出的政策變革及近年來新南向政策的實施。社會氛圍的轉變，也讓原本對自己身份避而不談、只想融入台灣的新二代，開始願意接納媽媽母國的文化，包括自己課堂上的新二代學生就越來越多，他們都很想了解母國文化，甚至有勇氣將自己過往被歧視的心路歷程抒寫出來，這些都是令人感動的轉變。她說，其實新住民、移工一直很努力向台灣證明，自己既不是台灣社會的負擔也不是問題所在，反而為台灣帶來多元文化、注入更年輕的活力；70萬東南亞移工朋友更是撐起台灣的產業及經濟，對台灣貢獻顯著。「幾十年來，新住民一直努力與台灣共存共榮，未來也希望新住民、新二代並肩而行，共創更美好的台灣」。