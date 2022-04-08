EXO慶出道10年！Lay張藝興發3張「分手信」 掰了SM娛樂
人氣夯團EXO今（8日）喜迎出道10週年，中國成員Lay（張藝興）同天宣布分手團體與老東家SM娛樂，除了手寫英韓文道別信，也在微博以中文感嘆：「以前覺得，10多年是一個挺誇張的時間單位，但真的到與SM公司合約期限屆滿的這天，回頭看10幾年真就好像只是一晃眼，一晃眼我就從剛進公司的小孩，變成了今天30歲的我，契約完成，10幾年合約期滿，但情誼一直在、一起成長的歲月一直在。」
Lay很感激過去10年一路支持他的公司、理解他的EXO成員、愛他的粉絲、家人與朋友，「我會永遠記得2012年4月8號我正式作為EXO成員出道的那天，永遠記得SM那間小小的卻裝滿了我和兄弟們的好幾年青春的練習室，記得第一次看見那麼多粉絲時的激動和忐忑」。
雖然Lay過去10年是EXO的一員，但他後期重心都擺往中國，實際參與團體活動時間約5年，EXO去年發片《DON'T FIGHT THE FEELING》時，Lay有出演MV拍攝，卻未參與宣傳。
此外，EXO也在出道10週年宣布推出新作《EXO的爬梯子世界旅行 第三季》，隊長SUHO與成員XIUMIN、D.O.、KAI和世勳5人將前往慶尚南道展開旅途。時隔3年，成員透過隨機出現的「爬梯子遊戲」決定旅行過程的關鍵大小事，世勳突然問：「怎麼都不會重疊（爬梯子）路線？」引發成員怒瞪：「你第一次玩嗎」、「都爬幾年梯子了」，面對眾人激動反應，世勳只好露出靦腆的笑容來化解尷尬，大家相聚吵鬧的模樣，讓粉絲直呼：「好想念！」《EXO的爬梯子世界旅行 第三季》 每週五在bilibili播出。