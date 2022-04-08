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爭取新住民、移工專班念大學　陳凰鳳：給他們圓夢的機會

▲新住民教師陳凰鳳爭取開南大學設立專班，讓新住民、移工圓夢念大學。（圖／開南大學）
▲新住民教師陳凰鳳爭取開南大學設立專班，讓新住民、移工圓夢念大學。（圖／開南大學）

記者李芷涵/綜合報導

2022-04-08 13:27:06

在台新住民人口已突破57萬人、移工也有近70萬，他們當中有不少人希望能在台進修學習，卻礙於學歷認證制度及語言隔閡的限制，難以在台灣求學。現任政大越南語教授、臺灣越裔總會長陳凰鳳向《四方報》表示，自己深知許多新住民渴望升學，因此她積極向開南大學成功爭取，為新住民及移工開設專班，採學分制、雙語師資授課，讓他們也能進入大學學習，一圓大學夢。

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陳凰鳳表示，在台灣，很多新住民因為不懂中文、母國學歷不被承認，而導致向上求學管道受侷限。她表示，自己大約20年前來到台灣、想到研究所進修時，也曾因文憑證明文件有缺而四處碰壁。她說，很多新住民不是不想唸書或沒有慧根，而是因為家庭背景因素造成，來到台灣後，看到大家幾乎都有大學學歷，不少新住民也希望彌補過去的遺憾、充實自己，卻苦無機會，不是因為學歷不被承認而必須從國小從頭開始，就是礙於中文不夠好而難以進入大學。

除了新住民以外，陳凰鳳也指出，台灣外籍移工人口逐年增長，他們從事藍領工作，一般來說工作時數較長、較辛苦，教育背景也比較低，很難配合大學的學制上課，就這樣在台灣度過了8年、10年的青春，實屬可惜。「台灣目前因應少子化，各校招生困難，新住民、移工未來也是台灣的一份子，如果能協助他們進入校園，提供他們充實自己、學習一技之長的機會，相信對移工朋友及台灣社會都是一件美事」。

為了幫新住民及移工圓大學夢，陳凰鳳向開南大學爭取開設專班，提供他們一個消除學歷限制、語言隔閡的就學管道，就算是在越南沒有高中文憑、不諳中文的新住民及移工，都可以加入這個計畫。她解釋，該專班採用學分制，利用週末授課，採用雙語師資，一邊學中文一邊帶入銜接課程，導師也會是具備東南亞背景的人，能夠協助學生克服上課的困難或恐懼，關心他們的學習狀況，也協助一些學校行政流程的辦理。

她表示，這個專班目前已於3月19日正式開課了，第一波有80幾人報名，根據學生程度分為AB兩班，一天修6節課，未來也有規劃要開C班，針對完全不會中文的學生授課。學生修完中文課後可以直接進入大學依據興趣選課，而針對新住民及移工較熱門的求職領域，比如觀光、餐旅管理學系等，如果人數夠多，未來也有計畫開專班直接授課。她也說，由於各界反響熱烈，考慮到新住民地理及交通困難，為了讓大家都有機會參與，有採取視訊進行。

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