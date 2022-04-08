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林俊傑確診！美國登台影片曝光　網友心驚：真的不能輕忽

▲林俊傑美國表演影片曝光。（圖／林俊傑IG）
▲林俊傑美國表演影片曝光。（圖／林俊傑IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-08 13:41:032022-04-08 13:57:50

林俊傑（JJ）今（8日）在各大社群平台發文透露確診新冠肺炎，「輪到我了，但願沒有對密接的人士帶來太多困擾」，震驚樂壇，他附上一段自拍影片，秀出陽性結果快篩劑，並自彈自唱《裹著心的光》，承諾自己會好好的，要大家不用擔心。網友翻出他月初在美國登台表演的影片，現場幾乎沒有人戴口罩。

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▲▼林俊傑上月底在LA表演，包括他自己，台下觀眾沒人戴口罩。（圖／林俊傑IG）
▲▼林俊傑上月底在LA表演，包括他自己，台下觀眾沒人戴口罩。（圖／林俊傑IG）
▲林俊傑月初在LA表演，包括他自己（中），台下觀眾沒人戴口罩。（圖／林俊傑IG）
該則影片是JJ在愚人節當天上傳，當時他人在美國加州洛杉磯的娛樂藝術公園Wisdome.LA，現場和美國知名DJ、音樂製作人Steve Aoki同台演出，場地看似是由巨大帳篷搭起的室內空間，JJ和Steve Aoki、台下觀眾、部分工作人員都沒戴口罩，影片中只看到一位攝影師有戴。

▲JJ（左）表演無法戴口罩，場內觀眾也沒人沒戴。（圖／林俊傑微博）
▲JJ（左）表演無法戴口罩，場內觀眾也沒人沒戴。（圖／林俊傑微博）
▲JJ和Steve Aoki搭肩嗨唱，兩人都沒戴口罩。（圖／林俊傑微博）
▲JJ和Steve Aoki搭肩嗨唱，兩人都沒戴口罩。（圖／林俊傑微博）
JJ在配文寫下：「終於，可以在同一個舞台上一起表演我們的作品！」如今回新加坡後確診，網友心疼表示：「哎...自己都不注意防護...算了...祝早日康復」、「病毒是公平的，只要你掉以輕心，不戴口罩，必然會中招」，有人無奈地說：「這是他的工作，有見過哪個明星在台上唱歌還戴口罩的嗎？」

▲JJ與Steve Aoki合影。（圖／林俊傑IG）
▲JJ與Steve Aoki合影。（圖／林俊傑IG）
▲2分多鐘的側拍影片，只有看到一位攝影師戴口罩（紅圈處）。（圖／林俊傑微博）
▲2分多鐘的側拍影片，只有看到一位攝影師戴口罩（紅圈處）。（圖／林俊傑微博）
而JJ經紀人向《NOWnews今日新聞》透露，林俊傑曾與確診者密切接觸，二次快篩結果呈陽性，目前喉嚨痛、身體痠痛以及發冷，沒有其他嚴重症狀。（編輯：楊穎軒）


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