新竹縣＋9！最新足跡曝　曾去竹北夜市、釣蝦場、撞球館

我是廣告 請繼續往下閱讀
柔術運動館群聚相關今天新增2例為案26145和案26248。案26145為20多歲男性，是案25167運動館友人的男友，為居隔期間，日前匡列後一採陰性，昨喉嚨痛二採轉為陽性確診，CT值14.5。案26248為9歲男性，是案25253外籍教師的兒子，就讀興隆國小，也為居隔期間，日前匡列後一採為陰性，昨頭痛、發燒二採陽性確診，CT值21.94。興隆國小一個班級停課10天，其餘班預防性停課1天，全校約2200人採檢。
衛生局指出，情侶檔親友群聚新增的5例分別為案26246、案26247、案26249、案26250和案26251。
案26251為18歲男性，是昨竹縣確診者案25587的弟弟，目前就讀仰德高中，昨因哥哥確診匡列居隔採檢，已有流鼻水症狀，採檢結果確診，CT值22.05。
案26246為20歲男性，是案26251的仰德高中同班同學，有流鼻水症狀，因案25587確診被匡列居隔採檢，昨陽性確診，CT值22.25。
案26247為17歲男性，是案25587的表弟，也就讀仰德高中(與案26251、案26246同校不同班)，曾喉嚨痛，因案25587確診而被匡列居隔採檢，昨陽性確診，CT值28.1。
案26249為24歲男性，是案26247的非同住家人，案26250為20歲女性，是案26249的女友，兩人在案25587確診時，自知經常到新豐地區的撞球場，且有咳嗽、鼻塞，於是主動通報衛生局安排醫院採檢，昨陽性確診，CT值分別為28.99、20.9。
情侶親友群聚新增5例中有3人為仰德高中學生，縣府團隊啟動防疫措施，至校園疫調和規劃全校採檢，初步匡列全校採檢約1700人(高中生1059人、國中生563人、教職員110人)確診者足跡部分已陸續通知清潔人員完成消毒。除本縣新增9例外，桃園市確診者案OOOOO曾於關西鎮住宿、用餐；新北市確診者案25322也曾到關西用餐，已通報消毒、疫調與匡列。
新竹縣政府公布最新確診者足跡如下：
新仁醫院於4/8(五)晚間6時至9時、4/9(六)上午9時至12於醫院急診室外設置社區篩檢站。竹縣衛生局說明，因社區出現不明感染源，且國小學生未接種疫苗，近期新竹縣持續增加多處確診足跡，為加強校園和社區風險監控，調整校園有確診時採全校採檢，接下來衛生局將依疫情狀況與中央流行疫情指揮中心討論校園匡列及進駐採檢的措施。
目前新竹縣因疫情學校相關停課訊息：
竹北市：
新竹特殊教育學校（國小部6班、與確診生同車停課至4月8日）
十興國小2學生確診，全校停課至4月11日。全校採檢均陰性。
興隆國小1學生確診，該班停課至4月11日。4月8日全校採檢。
橡樹美語補習班2外籍教師確診，停課至4月11日。全校採檢均陰性。
成功國中1名學生家長確診，該班4月8日預防性停課1天。
新豐鄉：
仰德高中3名學生確診，全校停課至4月11日。4月8日全校採檢。
新豐國小附設幼兒園幼生因同住家人確診，中班4月8日預防性停課1天。
新豐非營利幼兒園幼生因與確診者共餐，大班4月8日預防性停課1天。
湖口鄉：
湖口高中國中部1名學生同住家人確診，該班4月8日預防性停課1天。
湖口高中1名學生同住家人確診，該班4月8日預防性停課1天。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。