大甲媽遶境起駕　盧秀燕關心防疫工作

大甲媽 9 天 8 夜遶境活動，今 (8) 日深夜起駕，台中市長盧秀燕今上午前往大甲火車站了解防疫工作，再到鎮瀾宮參拜及關心「疫苗 3 ok 」卡發放情形，盧秀燕表示，大甲媽遶境是全國重要活動，希望遶境順利成功，目前已發出 10 萬張防疫 3 ok 卡，他呼籲大家下載「台灣社交距離 APP 」，確實遵守防疫規定。

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大甲媽遶境今晚起駕，盧秀燕到鎮瀾宮參拜，由鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤等人陪同，祈求遶境順利成功。盧秀燕說，台灣 3 月瘋媽祖，台中市已有 4 個宮廟遶境，鎮瀾宮是第 5 個，也是規模最大，她防疫視察，廟方告知，已有 10 萬名信徒領防疫 ok 卡，只有打 3 劑疫苗的人才能參加遶境。

盧秀燕呼籲，參與遶境香客下載「台灣社交距離 APP 」，如果有相關動態， APP 會顯示，大家能提高警覺，確實遵守遶境防疫規定，遶境會成功，因為這次遶境規模是全國最大，希望大家全程戴口罩，不要鑽轎底，不要共食，一路確實遵守防疫規定。

民政局長吳世瑋說，大甲媽祖繞境已有百年歷史，被列為世界三大宗教盛事之一，每年吸引眾多信徒朝聖，近期全國疫情升溫，考量大甲媽繞境信徒參與踴躍，目前鎮瀾宮統計已接種 3 劑疫苗前往兌換識別卡人數近 10 萬人，感謝鎮瀾宮團隊積極配合各項防疫工作，共同為防疫努力，相信媽祖的慈悲和靈驗會保佑市民平安健康、繞境順利。



吳世瑋指出，為保護信眾健康及配合政府防疫規定，參與繞境民眾須完成 3 劑新冠疫苗接種，依接種紀錄向鎮瀾宮領取「 3OK 」識別證，為幫信眾完成疫苗接種，市府也特別派出行動防疫車，今下午 1 時至 3 時在大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及 AZ 三種疫苗，免預約、隨到隨打，另台中市還有 478 家 ( 大甲區 14 家 ) 新冠疫苗接種合約院所，請信眾把握機會儘速接種。



民政局提醒，民眾未接種三劑疫苗切勿參與繞境，若繞境沿途有提供餐點者，也應以盒、碗或密封包裝餐點為原則，碗裝須加蓋，避免現場分裝，同時務必配合全程戴口罩、實聯制、量體溫、酒精消毒及避免夜間在路邊群聚席地而眠等防疫規定，也建議民眾透過現場直播在家收看，降低群聚感染風險。