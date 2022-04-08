台積電3月營收創歷史次高　首季營收也改寫新猷

台積電今（8）日公布3月營收，受惠晶圓代工價格調漲效應，與5奈米需求續強，3月營收達新台幣1719.67億元，月增17%、年增33.2%，創單月歷史次高。累計今（2022）年1至3月營收約為新台幣4910.76億元，較去年同期增加了35.5%，首季營收也改寫歷史新高。
台積電今日公布2022年3月營收報告，3月營收達新台幣1719.67億元，較上月的1469.33億元增加了17%，也較去年同期的1291.27億元增加了33.2%，創單月歷史次高。累計今（2022）年1至3月第一季營收約為新台幣4910.76億元，較去年同期的3624.1億元增加了35.5%，再創歷史新高紀錄。
台積電董事長劉德音日前表示，觀察到中國大陸封城影響PC、手機、電視等消費性電子需求，但仍看好車用、HPC、物聯網等需求續強，公司今年資本支出與營收成長展望不變。
但由於俄烏情勢未減，全球通膨高漲，物價攀升連帶影響全球整體消費力，再加上中國大陸多個城市封控，外界擔憂衝擊半導體景氣，也使相關半導體產業出現雜音影響股價，台積電將於4月14日舉行法說會，預料相關成熟製程進度、半導體庫存、對景氣的看法與擴廠進度都將成為關注焦點。