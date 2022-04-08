全英授課！清大台北政經學院廣招國際人才

新竹清華大學台北政經學院（TSE）在7日舉辦教學空間啟用典禮，院長陳添枝表示，烏俄戰爭爆發後，國際政治已成為企業經營的最大風險因素之一，清大將培育熟悉地緣政治及經濟的人才，廣邀海外青年才俊來台就讀。
據悉，該學院的外籍生比例佔七成，採全英語授課，今年要招收45名碩士生，預計兩年後招收博士生。清大表示，台北政經學院去年啟動碩士班招生後，已有荷蘭、印尼及蒙古籍學生，目前正進行111學年度招生，將分為「亞洲政經」、「全球政經與亞洲」、「經濟發展」等三個學程，外籍生與本國生比例設定為7比3，採全英語授課。
清大校長賀陳弘表示，清大擁有雄厚的科技基礎，是全球華人界唯一培育出3位諾貝爾獎得主的大學；當前世界所面臨的重大政治經濟危機，無一不牽涉科技，如糧食、環境、能源、貿易戰、甚至流行疫情皆如此；人類社會尋求永續發展，必須結合政治經濟及科技領域一同努力。
清大台北政經學院陳添枝院長是美國賓州州立大學經濟學博士，曾任行政院經建會主委、國發會主委及中華經濟研究院院長，他說，台灣50年代以發展工業為主，培育許多工業人才；但如今產業發展已走向第三階段，更需要跨領域的國際政治經濟人才。
台北政經學院基金會董事長黃煌雄表示，台北政經學院的孕育過程長達十年，如今終於夢想成真，正是雲開見月明的新階段，希望台北政經學院為台灣、為世界、為人類未來面臨的挑戰培育人才、做好準備。