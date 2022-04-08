基隆「愛心篩檢」揪11位確診者 王必勝：陽性率0.0083％
中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增507例COVID-19確定病例，分別為384例本土個案及123例境外移入。而醫福會執行長、指揮中心醫療應變組副組長王必勝也在記者會上說明基隆防疫的階段性報告，認為目前確診個案關聯清楚，而透過「全民防疫愛心篩檢」找出11位確診者，陽性率0.0083％。
王必勝表示，自3／27迄今基隆總確診人數334人，確診個案關聯清楚，先前的群聚傳播鏈已陸續處理完成，社區篩檢站共篩檢33462人次，篩出154位確診者，陽性率0.46％。而愛心篩檢專案發放了131863劑家用快篩，篩出11位確診者，陽性率0.0083％。
王必勝認為，目前基隆疫情控制中，並未大幅擴散。總共匡列了2852人，平均每位確診者匡8.54人。王必勝也提供數據指出，Rt值從4.67下降到1.65，證實社區內並沒有大量黑數或潛藏病例，防疫仍然相當有成效。
至於首次實施的愛心篩檢專案，王必勝直言陽性率0.0083％非常低，不過由於拿到的民眾並不一定都有確實使用，因此這數據如何解讀還有待探討。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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