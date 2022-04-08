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文總邀8國網紅「開箱台灣」　韓男網紅體驗馬祖軍人澡堂

▲文化總會推出「福爾摩沙進香團」（Formosa Pilgrimage）計畫，邀請8國知名網紅「開箱台灣」，第一集由韓男網紅體驗馬祖。（圖／文總提供）
▲文化總會推出「福爾摩沙進香團」（Formosa Pilgrimage）計畫，邀請8國知名網紅「開箱台灣」，第一集由韓男網紅體驗馬祖。（圖／文總提供）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-04-08 14:38:54

近年因防疫互助及反戰理念，國際社會提高對台灣的關注，為了讓世界更認識台灣之美，文化總會推出「福爾摩沙進香團」（Formosa Pilgrimage）計畫，邀請8國知名網紅「開箱台灣」，以系列影片向國際宣傳。首支影片今（8）日在文總的平台上架，主角由曾在南北韓之間的板門店附近當兵的韓國男網紅打頭陣造訪馬祖，除了飽覽戰地風情和自然人文景觀，更寬衣解帶親自體驗軍人澡堂。

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為了將台灣多元文化、在地風情及故事介紹給更多世人，讓世界看見台灣，文總推出「福爾摩沙進香團」Vlog影片系列，預計播出8集，每集15分鐘，分別由旅居台灣的8位外籍朋友擔任領旗人，接領進香旗的任務指引，以「文化進香」的概念，前去探索體驗台灣的在地文化故事。

文總指出，系列影片採自然語發音，並搭配漢英字幕，可讓對台灣有興趣之海內外朋友，分別跟著8位不同國籍的領旗人，走入台灣文化場域，輕鬆挖掘到這塊土地的豐沛能量與文化景點，同時聆聽到更多元的在地風俗。台灣也透過他們，多了連結世界的親善大使，讓這塊土地的故事，能以更輕鬆活潑的文化旅遊影片，傳達給更多世人。

「福爾摩沙進香團」Vlog第一集邀請到曾任過韓國EBS電視台「世界主題旅行：臺灣篇（세계테마기행：타이완）」主持人及交通部觀光局韓國顧問的盧開朗作為領旗人。長期於社群平台分享台韓文化及旅遊資訊的他，將帶著曾在韓國38度線附近服役的經驗，前往台灣戰地前線－馬祖，體驗台韓前線文化異同。除了探索馬祖獨特的歷史脈絡、居住飲食、軍民文化等生活方式，更走訪解除戰地政務後，以藝術轉意軍事據點的第一屆馬祖國際藝術島。藉著韓國人的視角，揭開這個長期被迷彩罩住的神祕軍事島鄉。

「福爾摩沙進香團」系列影片接下來幾集，將陸續邀請到宏都拉斯咖啡世家的領旗人來解密台灣咖啡、泰籍領旗人探訪台灣廟宇、日本領旗人體驗台灣客家醃漬文化、法國美食領旗人品嘗在地民俗筵席等，藉著不同國籍的眼光與視角，感受國族文化間的異同，找到台灣文化另一種風情與趣味性。

文總指出，首集影片將在今（8）日下午17：25在文化總會的facebook專頁、YouTube頻道、instagram及Twitter等平台上架，並陸續由領旗人、涉及台韓交流的機關機構等部門轉分享影片，提高影片對國際旅客及對台灣有興趣的國際朋友的擴散性，也歡迎國人透過其他國籍旅客的角度，重新探索自己的土地和人文風情。

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