文總邀8國網紅「開箱台灣」　韓男網紅體驗馬祖軍人澡堂

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文總指出，系列影片採自然語發音，並搭配漢英字幕，可讓對台灣有興趣之海內外朋友，分別跟著8位不同國籍的領旗人，走入台灣文化場域，輕鬆挖掘到這塊土地的豐沛能量與文化景點，同時聆聽到更多元的在地風俗。台灣也透過他們，多了連結世界的親善大使，讓這塊土地的故事，能以更輕鬆活潑的文化旅遊影片，傳達給更多世人。
「福爾摩沙進香團」Vlog第一集邀請到曾任過韓國EBS電視台「世界主題旅行：臺灣篇（세계테마기행：타이완）」主持人及交通部觀光局韓國顧問的盧開朗作為領旗人。長期於社群平台分享台韓文化及旅遊資訊的他，將帶著曾在韓國38度線附近服役的經驗，前往台灣戰地前線－馬祖，體驗台韓前線文化異同。除了探索馬祖獨特的歷史脈絡、居住飲食、軍民文化等生活方式，更走訪解除戰地政務後，以藝術轉意軍事據點的第一屆馬祖國際藝術島。藉著韓國人的視角，揭開這個長期被迷彩罩住的神祕軍事島鄉。
「福爾摩沙進香團」系列影片接下來幾集，將陸續邀請到宏都拉斯咖啡世家的領旗人來解密台灣咖啡、泰籍領旗人探訪台灣廟宇、日本領旗人體驗台灣客家醃漬文化、法國美食領旗人品嘗在地民俗筵席等，藉著不同國籍的眼光與視角，感受國族文化間的異同，找到台灣文化另一種風情與趣味性。
文總指出，首集影片將在今（8）日下午17：25在文化總會的facebook專頁、YouTube頻道、instagram及Twitter等平台上架，並陸續由領旗人、涉及台韓交流的機關機構等部門轉分享影片，提高影片對國際旅客及對台灣有興趣的國際朋友的擴散性，也歡迎國人透過其他國籍旅客的角度，重新探索自己的土地和人文風情。