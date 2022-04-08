房市／竟有社區6成屋主都法人！政府打囤房後恐換招買房
政府有意針對私法人購屋採取許可制，根據先前官方統計資料顯示，法人購屋佔全體購屋宅數比率約4%，實際上整體佔比並不高，不過信義房屋表示，實務上有些中大坪數的豪宅社區，登記人不乏公司或境外法人，台北甚至有豪宅社區裡面6成的房子都是法人持有，未來新制上路，可能會改變高資產客戶的購屋模式。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從地政司的外國人購屋狀況來看，英屬維京群島的外資在2015~2019年就取得13萬坪的建物，位居所有外國人之冠，除了一些中小企業主透過公司名義購屋外，高資產族群也會利用公司名義購置不動產，未來若私法人購屋須採許可制，可能會減少高資產族群利用公司名義購屋的意願，但若有實際購屋需求，還是會登記在個人名下。
根據官方統計，2019~2020年自然人購屋宅數51.8萬宅，法人購置約2.3萬宅，法人購置佔比約為4%，不過自然人購屋數量以1~3房為最大宗，比例高達95%，但法人購屋數量1~3房比例為62%，有高達38%是購置4戶以上，加上法人擁有多戶住宅人數比例不低，因此被認定囤房現象較為明顯。
不過政府目前政策朝向未來私法人購屋改採許可制，私法人買受供住宅使用之房屋，應檢具使用計畫，必須符合作為長期出租經營、員工宿舍、危老都更重建或其他必要用途等四大用途，未來須經中央主管機關許可，於登記完畢後五年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。
曾敬德指出，私法人購屋管制對於整體房市影響有限，但可能會改變高資產族群的購屋模式，面對主管機關限縮豪宅貸款成數、管制法人購置住宅，有需求的高資產族群可能會多利用個人名義購屋。