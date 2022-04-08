名家論壇》朱駿／焦慮的羅智強　大戰國民黨惡瘤與亂源

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羅智強被國民黨內譽為戰將，有不少粉絲，頗有聲勢。從近幾年，特別是近半年來，為了爭取參與年底一席六都市長選戰，不斷轉換目標，動輒改變說法，但沒一項達成。若以工具理性的意涵而言，顯然不理性。何以致此？
羅智強52歲了，在國民黨還算年輕人，在民進黨已是即將步入交班的老前輩層級了，但才擔任市議員未滿一任，宛如新人菜鳥。據其自道「對大局的觀察，我有很多抱負和想法，想要試試看」，應是市議員餵不飽他的大局使命感，選立委趕不上他需要的時程，對自己的前途有嚴重之時不我予的焦慮感，想彎道超車，一躍到地方首長層級，而且要六都之一，是主觀欲求凌駕客觀現實，根本不理性。他這幾個月的表演都種因於此。
羅智強的處境與表現映射出了國民黨人才貧乏與年輕戰將沒有出路的困境。國民黨已無多少可戰之將，公認之所謂的戰將在黨內都出不了線，還有什麼貨色可以出線？同時，沒有真正經過陣仗洗禮與鍛鍊的戰將，頻頻表現的是不理性的造次躁動，有可能只是鏡花水月，一旦真出線，未必堪戰。
說空話抓不住重點已成全黨通病
羅智強曾任總統府副秘書長，理應有相當的政治歷練了，邏輯應該嚴整。既然表示，「不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重」，那麼，朱立倫為首的黨中央與他協調了半天，為何不接受？自己的行為顯然與自己的表述有重大出入矛盾，有扯皮的嫌疑，應有內心難以啟齒、不足為外人道的欲求與焦慮吧？
朱立倫4月7日直言，「我自己堅持一個立場，我無私無我，愛怎麼批評就怎麼批評」，朱這次還囑咐羅智強打電話給洪秀柱，顯然要洪當說客；並引用洪的話，「今天能夠歡迎的地方，能夠願意去為黨打仗，這都是非常好的事情；如果不歡迎的地方，跟人家強戰，那不是好事。」
問題是，受不受歡迎應該是可確認的事實，怎麼判定受不受歡迎？誰說了算？有沒有公正透明的正當程序呈現事實？現在不受歡迎，若經過一定時間的努力，改變了選民的認知，到了黨要提名時，有可能會受歡迎吧？
朱立倫忘了，洪秀柱在多年前已說過，國民黨內「顢頇迂腐，自私自利，相爭相鬥」。好意思說「我無私無我」，要麼不是真正的國民黨人，若是國民黨人，就是說瞎話。「愛怎麼批評就怎麼批評」，就是「我大權在握，睥睨黨內，你能奈我何」的意思，誰讓羅智強的拳頭不夠大且硬！
朱立倫顯然是以一己一時的主觀獨斷為準，禁不起辯證，難以服人，只會敗壞自己與國民黨的形象。國民黨內大家都習慣說空話瞎話，說一套，做一套，表一套，裏一套，說話可當放屁，根本沒有起碼的素質與紀律，連「魚死網破」、「賤」等都能出口，這個黨還有什麼形象與希望？
沒有真正的黨內民主制度
根本的問題在於國民黨沒有可為大家信賴、符合民主正當性、可以令大家服氣、有持續性與穩定度的制度，以致每逢選舉便搞一套不一樣的玩法，每個主席都要凸顯自己的權威，必標新立異，與前不同，令黨內同志無所適從，宛如等待被宰制宣判的囚虜。主席個人好惡與權勢勝於客觀情勢，難以服眾。
由於沒有可持續積累改進的穩定制度，就不可能有黨的建設，主席的權威不是來自黨的建設，反倒成為黨內破壞團結最大的禍首，就是最大的惡性腫瘤。
地方派系尾巴搖狗，尾大不掉
同時，國民黨內除了黃復興，沒有全國派系，已被地方派系把持，所謂的基層就是地方派系的寡頭，黨中央不敢也無心無能穿透派系的蔽障，直接走到群眾中去，毫無地氣可吸。黨中央已被地方派系實質架空，不著地，沒有根。
地方派系是散沙碎石，各有各的利益與算盤，黨中央沒能穿透地方派系的阻隔，直接探知調動真正基層人心的辦法，只能面對利益各有不同的各地派系，結果只能搓圓仔湯。只要是搓圓仔湯就是寡頭密室協商，就欠缺民主正當性，也搓不真正有恢弘格局與號召力的人才，只會日趨下流。而且，人才出頭受制於地方派系，必然日漸枯竭，有無可戰之將之虞。
民進黨可以有黃信介與蕭美琴征戰花蓮、蘇貞昌、羅文嘉與蔡英文戰台北縣、蘇嘉全與林佳龍戰台中市、謝長廷與陳菊戰高雄市，如今年底有林佳龍、陳建仁與陳時中等活棋供靈活調度，出戰未定之地，顯然黨的大格局力量可以輕易貫穿地方小格局，但國民黨想都不敢想，始終陷於受制於地方派系的小格局泥淖，因循苟且，無法自拔，可見黨建失敗的嚴重程度於一斑。
主席為國民黨最大的惡瘤與亂源
在沒有全國性派系的情況下，黨中央形成主席一言堂，主席愛怎麼搞就怎麼搞，沒人擋得住，因為全數主要幹部的權力來自主席，中常委中有好一部分由主席指定，又有好一部分為主席幕後操作的換票聯盟的同盟軍。
主席在黨內的權力難以制衡，黨要犯錯，無不來自主席的故意或過失。是故，主席是國民黨內最大的惡瘤與亂源，統領散沙碎石的黨，一再出於主席愚蠢的宸衷獨斷，屢屢吞下苦果，雖九死其猶未悔，國民黨還能撐多久，不被民眾黨超越？
這次朱立倫敢於對羅智強如此蠻橫囂張，視黨為己有，敢說「我（而不是依黨的制度）不會提名你」，既是個人的素質問題，也是國民黨惡瘤傳統與文化使然。
繼續糾纏，魚死網破
儘管被黨主席朱立倫嚴辭勸退，羅智強4月6日凌晨依然宣布參選桃園市長，同日上午黨祕書長黃健庭隨即表示，連地方議員都認為「羅智強很弱」，因此選策會基本上已排除他的提名。
羅智強則在臉書「自我反省」，為證明自己不弱，所以號召支持者追蹤他的Tik Tok帳號，企圖再造第二個自媒體傳奇。自己說了「不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重」，卻還搞抖音Tik Tok民調，繼續纏鬥，只能證明自己也是說話不算話。
事情發展到今天，不論那一方，都是不自覺地說大妄語，造口業，有意激怒對方以快意爽氣，非但不會令人佩服，反而讓人看扁，都是民進黨的好幫手。
羅智強要小心魚死網不破
為羅智強計，不要再逞口舌之強，珍惜自己的形象，多讀書，多思考，準備「大局」論述，一旦論述有成，最能幫助國民黨，大家都看得到，誰都搶不走，這才能令自己立於不敗之地。繼續逞口舌之利，只會犯更多的錯誤，是自己要魚死網破，糟蹋自己，最終可能是魚死網不破。可惜了。
●作者：朱駿／時事評論人
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