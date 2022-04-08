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扁家錢珍管理！黃睿靚嘆媳婦無奈　國務費更二審7/15宣判

▲陳致中、黃睿靚夫婦。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.8）
▲陳致中、黃睿靚夫婦。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.8）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-08 15:09:272022-04-08 15:19:44

國務機要費案更二審，台灣高等法院今（8）日再開庭，傳喚前第一家庭扁家成員吳淑珍、陳致中、黃睿靚、前總統府出納陳鎮慧、吳淑珍助理蔡明哲、前力麒建設董事長郭銓慶。扁家3人都做無罪答辯，陳致中說他從小看媽媽都用親友帳戶理財，幫開戶不覺得有問題；黃睿靚說，開戶是身為媳婦的無奈。審判長諭知今年7月15日宣判。

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黃睿靚辯稱，她對政治沒興趣也沒涉獵，希望能全心投入音樂工作。但當審判長拉回正題時問她，帳戶交給誰用？黃說，做為人媳有無奈之處，稱她開戶後沒有介入金流，甚至沉默了一下就說「檢察官咬我是高知識份子，簽名開戶時怎麼可能不看一下？」黃說「這點不爭執，但帳戶誰使用，我真的不知道。」

▲陳致中、黃睿靚夫婦。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.8）
▲陳致中、黃睿靚夫婦。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.8）
陳致中辯稱，小時候看媽媽處理家裡財產就是用親友名義開戶，錢是她在管，長期以來不覺得有異，直到2006年國務機要費起訴，當時父親也說「這是歷史共業」，他開戶是基於親情信任感，但回到當下時間點，他跟太太很難在短時間內判斷，如果當時就知道是不合理的要求（犯罪所得），認為有疑慮，他可以不簽字，但當年真的沒辦法。

陳致中說「虎毒不食子」，媽媽在他小學1年級、姐姐4年級時車禍坐輪椅，當時一度救不回來，但媽媽求生意志很強，想照顧兩姊弟，所以親子關係比一般更緊密，不認為媽媽會害他跟媳婦。

陳說，從14、15年前第一次開庭時記得有講過很煎熬，作為第一家庭成員，造成這些風風雨雨，很有歉意，當時在特偵組應訊時也都配合，一審查海外帳戶資金，也講過如有不法就制裁，如果合法也願回饋社會，捐出來，這件事他付出很大代價，偽證罪讓他中斷市議員服務，博士班也中斷是很大的遺憾，對太太、娘家、社會感到愧疚，希望合議庭給予公正判決，他主張無罪，因為沒有犯意。

▲前總統府出納陳鎮慧。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.8）
▲前總統府出納陳鎮慧。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.8）
吳淑珍今天請假，吳淑珍委任律師表示，國務機要費就是特別費，馬永成在庭上講得很清楚，扁家財務都由吳淑珍管理，扁家因公支出1億3300萬元遠大於1億400萬元收入，否認跟扁是共犯。至於陳鎮慧希望免除連帶賠償，蔡明哲希望緩刑、郭銓慶希望免刑。

▲吳淑珍助理蔡明哲。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.8）
▲吳淑珍助理蔡明哲。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.8）
▲前力麒建設董事長郭銓慶。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.8）
▲前力麒建設董事長郭銓慶。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.8）

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