扁家錢珍管理！黃睿靚嘆媳婦無奈　國務費更二審7/15宣判

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陳致中辯稱，小時候看媽媽處理家裡財產就是用親友名義開戶，錢是她在管，長期以來不覺得有異，直到2006年國務機要費起訴，當時父親也說「這是歷史共業」，他開戶是基於親情信任感，但回到當下時間點，他跟太太很難在短時間內判斷，如果當時就知道是不合理的要求（犯罪所得），認為有疑慮，他可以不簽字，但當年真的沒辦法。
陳致中說「虎毒不食子」，媽媽在他小學1年級、姐姐4年級時車禍坐輪椅，當時一度救不回來，但媽媽求生意志很強，想照顧兩姊弟，所以親子關係比一般更緊密，不認為媽媽會害他跟媳婦。
陳說，從14、15年前第一次開庭時記得有講過很煎熬，作為第一家庭成員，造成這些風風雨雨，很有歉意，當時在特偵組應訊時也都配合，一審查海外帳戶資金，也講過如有不法就制裁，如果合法也願回饋社會，捐出來，這件事他付出很大代價，偽證罪讓他中斷市議員服務，博士班也中斷是很大的遺憾，對太太、娘家、社會感到愧疚，希望合議庭給予公正判決，他主張無罪，因為沒有犯意。
吳淑珍今天請假，吳淑珍委任律師表示，國務機要費就是特別費，馬永成在庭上講得很清楚，扁家財務都由吳淑珍管理，扁家因公支出1億3300萬元遠大於1億400萬元收入，否認跟扁是共犯。至於陳鎮慧希望免除連帶賠償，蔡明哲希望緩刑、郭銓慶希望免刑。