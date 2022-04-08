阿妹演唱會爆有足跡！粉絲驚：沒被匡列 陳時中解釋了
中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增507例COVID-19確定病例，分別為384例本土個案及123例境外移入。本土確診屢創今年新高，不過指揮中心也已經說明，現階段減災才是目標，清零已不可能，將採取重症清零、輕症管控，兼顧國家經濟發展與國民正常生活。而張惠妹演唱會爆出有確診者足跡，媒體在記者會上問到有民眾反應自己參加演唱會卻沒收到足跡重疊簡訊，陳時中也回應了。
張惠妹在小巨蛋於3日的演唱會有確診者足跡，北捷指出台北小巨蛋採取高規格防疫，每場演唱會結束後均針對觀眾席、公共區域全面大規模消毒，也會針對民眾常接觸的地方提升消毒頻率。而環球唱片公司則表示今日演出前，會對430位工作人員全面快篩，並嚴格維持包括票券實名制、進出洗手間噴酒精等防疫入場規定。
而有民眾反應參加演唱會卻沒收到足跡重疊簡訊，陳時中表示簡訊通知是交由地方政府執行，指揮中心不了解實際細節，但可能是因為座位不同樓層、不同區域等原因，造成不是每個去演唱會的歌迷都有收到簡訊。
陳時中也強調如今在疫情這階段，每個人的自主應變很重要，如果懷疑自己有症狀，隨時自行採用快篩或是去PCR採檢，都是更有效率的做法，自己提高防疫意識主動去做，不用等待別人交代。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。