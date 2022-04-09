中國首個「大開後宮」的女人？擁30男寵的山陰公主劉楚玉

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由於是皇帝夫妻的第1個孩子，劉楚玉自幼就相當受寵，加上天生麗質、美艷絕倫，在當時的劉宋王朝還有「皇族第一美人」之稱。在她15.16歲時，孝武帝就將她配婚給自己的寵臣、吏部尚書何偃之子何戢。何戢的長相、儀態端正，門第家世也都與駙馬的身分相符，不過光靠他1人，顯然不足以滿足這位性格驕縱恣肆、習氣放蕩淫逸的山陰公主。
在弟弟劉子業繼位後，劉楚玉再被晉封為會稽長公主，2人關係曖昧，時常同進同出、同吃同住，儼然一副恩愛夫妻的模樣，非常引人側目，甚至盛傳他們有亂倫之實。有一天，她向弟弟抱怨，說姊弟倆都是同個爹娘生的，雖說男女有別，但劉子業有後宮佳麗3千，而她卻只能有1個駙馬，未免太不公平了；劉子業一聽，竟就真的賜了30個男寵給姊姊「享用」。
已經多了30個男人，劉楚玉仍嫌不夠。當時的尚書吏部郎褚淵，位極人臣，擁有首屈一指的俊朗外貌，精通音律，彈了一手的好琵琶，才德兼備，讓劉楚玉心癢難耐，竟讓劉子業把褚淵「賞賜給她10日」，企圖誘惑對方與自己私通，而劉子業居然也同意了；然而這次，劉楚玉卻踢到了塊大鐵板。
褚淵出身大族，嫡母是宋武帝劉裕所生的始安哀公主、吳郡宣公主，褚淵本身又是南郡獻公主的駙馬，輩分上是劉楚玉的姑父，歷仕宋齊2代，在南朝宋齊皆位列3公、身居公侯，這樣的人說什麼也不肯罔顧倫常，賠上聲譽而與劉楚玉亂來。在他與劉楚玉待在一起的10天裡，無論劉楚玉怎麼搔首弄姿和勾引，褚淵就是不理，最後甚至以死相逼，無計可施的劉楚玉也只能摸摸鼻子，乖乖放人。
劉楚玉淫慾不止，但逍遙快活的日子卻並不長久。由於弟弟劉子業荒淫無道，竟強納姑姑新蔡公主劉英媚為後宮；又行事恣肆、屢屢誅殺大臣、迫害宗室，惹得朝野上下怨聲載道，即位短短不到2年就被刺殺，年僅17歲。
劉子業死後，劉子業的叔父、湘東王劉彧即位為宋明帝，就以皇太后路惠男的名義下令，聲稱劉子業的同胞手足，豫章王劉子尚個性頑劣、窮凶惡極、悖行天理；會稽長公主劉楚玉縱慾淫亂、私藏男寵，毫無人倫之道，賜2人在自宅自盡，劉楚玉府上30名男寵皆被誅殺。
雖然無從得知劉楚玉究竟活了幾年，但從她的丈夫何戢當時的年齡推算，劉楚玉身亡時，可能僅有20歲上下。何戢在劉楚玉死後，又娶了1個小妾宋氏，生有1女何婧英。到了南齊時（南北朝時期南朝的第2個朝代），何婧英被立為皇后，何婧英的生母宋氏被封為餘杭廣昌鄉君，而過世多年的劉楚玉則以嫡母的身分，被追封為高昌縣都鄉君。