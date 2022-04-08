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全家「仙人掌霜淇淋」回歸　迎澎湖花火節：咖啡買一送一

▲全家在2020年首次推出仙人掌霜淇淋，一舉賣破百萬支，為慶祝澎湖花火節20周年，4月25日起在澎湖地區的全家回歸開賣。（圖／取自全家FamilyMart粉專）
▲全家在2020年首次推出仙人掌霜淇淋，一舉賣破百萬支，為慶祝澎湖花火節20周年，4月25日起在澎湖地區的全家回歸開賣。（圖／取自全家FamilyMart粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-08 15:10:332022-04-08 15:12:53

每到夏天除了去海邊，另一夢幻景點就是澎湖花火節，今年邁入第20周年，全家超商再度和澎湖縣政府合作主題活動，除了獨賣花火節20周年紀念品，最吸睛的則是「仙人掌霜淇淋」強勢回歸，且持本島到澎湖的機票或船票，在澎湖地區的全家都能享大杯冰美式、酷繽沙、霜淇淋買一送一。

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全家超商在2020年首度推出「仙人掌霜淇淋」，當時狂賣累積破百萬支，看好澎湖花火節商機，全家超商今（8）日宣布，4月25日起澎湖地區的全家超商將復刻開賣，預計再度成為今年花火節打卡熱點。

▲澎湖地區的全家在4月25日起復刻回歸「 仙人掌霜淇淋」，改為一般餅皮。（圖／取自全家FamilyMart粉專）
▲澎湖地區的全家在4月25日起復刻回歸「 仙人掌霜淇淋」，改為一般餅皮。（圖／取自全家FamilyMart粉專 ）
▲今年以仙人掌、海龜與煙火3大元素，設計3款澎湖花火節口罩，4月20日起在澎湖地區的全家消費滿100元可用10元加購，5月4日起在「全+1」線上商城限量開賣。（圖／業者提供）
▲今年以仙人掌、海龜與煙火3大元素，設計3款澎湖花火節口罩，4月20日起在澎湖地區的全家消費滿100元可用10元加購，5月4日起在「全+1」線上商城限量開賣。（圖／業者提供）
響應澎湖花火節，即日起至6月30日期間，民眾持台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證），到澎湖縣的全家超商都可享Let’s Café 大杯冰美式、酷繽沙、Fami!ce霜淇淋買一送一（3選1）。在澎湖地區店鋪消費滿199元，憑小白單免費換1瓶FamilyMart Collection小分子氣泡水「花火款」。

▲全家推出「花火款」氣泡水，4月20日起全台限量開賣，澎湖地區門市消費滿199元，憑小白單免費換1瓶。（圖／業者提供）
▲全家推出「花火款」氣泡水，4月20日起全台限量開賣，澎湖地區門市消費滿199元，憑小白單免費換1瓶。（圖／業者提供）
根據全家統計，去年首次和澎湖花火節推出聯名景點口罩，開賣首周在澎湖19間門市銷售超過2萬片，因此今年再融入澎湖元素，以仙人掌、海龜、煙火元素規劃3款全新口罩，單筆消費滿100元就能用10元加購1款，並獨賣臺虎生啤酒<嗨>澎湖花火節限定版，4月20日起在澎湖19間店舖陸續販售。

▲臺虎精釀和澎湖花火節聯名，推出<嗨>澎湖花火節限定版生啤酒49元，4月20起全台全家限量獨賣。（圖／業者提供）
▲臺虎精釀和澎湖花火節聯名，推出<嗨>澎湖花火節限定版生啤酒49元，4月20起限澎湖地區的全家開賣。（圖／業者提供）
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