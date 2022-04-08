NBA／史上第一人！約基奇超狂數據 有望連霸年度MVP
金塊MVP中鋒Nikola Jokic(約基奇)今(8)日面對灰熊攻下35分16籃板6助攻，率隊以122:109擒熊，更令人驚奇地是，Jokic成為NBA史上首位單季得到2000分、1000籃板、500助攻的球員，超狂數據讓他有望連霸年度MVP
上一次有人能接近這個超猛數據，要追溯到1967-68賽季，當時「籃球皇帝」Wilt Chamberlain只差8分，而年僅27歲的Jokic在他生涯第7個賽季就寫下這個史無前例的里程碑，成為NBA史上第一人。
「我覺得這很酷。我喜歡，希望我能再做到過幾次。」Jokic在比賽剩下5分20秒，面對包夾出手命中，完成里程碑，下場休息時全場觀眾歡呼，金塊總教練Michael Malone也給予子弟兵大大的擁抱。
Jokic本季表現依舊搶眼，此役是他本季第14次單場至少30分15籃板，也成為自Chamberlain後第一個連續5場，至少得到35分、12籃板的球員，灰熊教頭Taylor Jenkins更是甘拜下風，「他是這個賽季的MVP，簡直不可能防得住他。」
Jokic本季場均27分、13.7籃板和7.9助攻，今天率金塊贏球後取得48勝33負，和第7的灰狼拉開2場勝差，正式鎖定季後賽，Jokic獲得534,484美元獎金。