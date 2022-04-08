上班族午休回家睡覺被罵爆！主管管太寬？ 內行教你反擊
上班族每天只有午休時間能好好喘口氣，如果辦公室離家不遠，回家休息小睡一下無可厚非，但有上班族在104職涯診所發問，他在公司規定的1小時午休時間回家補眠，但卻被主管質疑「午休怎麼人都跑不見？」還被要求午休應該盡量在公司，以免有突發狀況找不到人，讓發文的上班族相當不滿。對此，104人力銀行人力資源處協理江錦樺表示，所謂的休息時間就是在工作時間之外，午休時間法律沒有規定不能離開公司，建議上班族理性跟主管溝通尋求共識。
該名貼文的網友說自己很常因為午休的事情被主管罵。例如公司規定的午休時間是一個小時，剛好公司離家很近，騎車大概10分鐘，剛開始上班的第一個禮拜因為很緊張都沒睡好，有幾天午休就回家吃飯順便補眠，並在規定時間內回公司。但過了3、4天後，主管就質問我：「你怎麼午休人都跑不見？」原PO誠實回答是回家補眠，主管竟然說：「雖然是午休時間，但人還是要盡量在公司啊，有時候會有突發狀況找不到你怎麼辦？」讓他就啞口無言，之後的午休時間就不敢回家了。
更離譜的事，有一次在午休時間，原PO的同事桌機響了，在辦公室內的同事不是在睡覺就是在追劇，沒有人要接電話，讓他也覺得午休時間的電話應該可以不用理。沒想到正巧主管也進來辦公室，結果當天下午就被主管叫去罵：「你怎麼不幫忙接電話？萬一是急事怎麼辦？」、「怎麼這麼不會想，同事間要互相幫忙阿！」讓他實在不堪其擾，想詢問公司主管有權干涉上班族如何運用午休時間？
有些上班族前輩建議：「午休時間公司還是有付你薪水的，怎麼運用非常看公司文化。當不確定午休要不要接電話、能不能離開公司，多觀察其他人怎麼做，或者私下問前輩禮多人不怪。」也有網友認為：「要看工作性質，不過主管用罵的不是很ok。」、「有幫忙接就是做善事了，沒有立場可以要求。 」
江錦樺指出，午休時間去用餐、休息，沒有待在辦公室是很合理的，所謂的「休息時間」，就是在正常工時之外的時段，況且按照《勞基法》規定，勞工連續工作4小時就有30分鐘的休息時間，要如何安排休息時間於法並沒有硬性規定，所以這名主管要求並不合理。
江錦樺強調，有些主管的管理模式就是「隨時要看得到人」，但這樣其實並非最好的方法，也容易引發下屬反彈。建議如果上班族碰到這樣的狀況，可以明白向主管說明自己「需要休息」，並且理性和主管溝通，或許能取得更多的休息空間。