花蓮營養午餐加入國際料理　以新住民節慶為靈感

學生一天的營養來自於美味的午餐，花蓮縣政府為提升學校午餐衛生安全，於104學年度起推行「學童營養午餐每週一日食用有機蔬菜」政策執行至今，縣府也計畫於111學年度供應國中小學「每週再增加1次有機蔬菜」及「每週1次豆奶」，並將增加國際料理，以滿足新二代的味蕾，也讓菜色更加多元。
花蓮縣府調查發現，縣內新住民人口數依序為大陸及港澳地區、越南籍、印尼籍、菲律賓籍與泰國籍等，為尊重多元文化並讓學童與家長感受縣府照顧新住民之努力，國中小學校午餐初步將規劃挑選上述各國重要節慶，分別設計融合本縣在地學童口味且多數學童都能接受的異國料理，於菜單中以單一菜色呈現。
除此之外，縣府預定於111學年度起供應全縣125所國中小學童飲用花蓮在地高品質的「花蓮1號」黃豆產製之有機豆奶，預估受益學生人數為20,500人，豆奶數量為41萬瓶，期望學童能喝得安心也喝得健康。縣府也預計於111學年度起開始執行每週使用第2次有機蔬菜，依據歷年學校午餐有機蔬菜供應情形，夏季常出現蟲害問題而導致有機蔬菜貨源不足狀況，縣府亦將持續與花蓮市農會及壽豐鄉農會協調調度，確保供應量。
花蓮縣府表示，近年來學校午餐採用國產在地生產可溯源食材已逐步成為共識，學校午餐使用在地生產有機蔬菜或有機米，除增加花蓮長期、穩定的需求量，更有助於鼓勵在地農友投入有機生產行列，共同活絡在地支持系統。未來縣府將持續與農糧署合作，共同推動食農教育與在地有機食材，讓縣民有感幸福有機味。