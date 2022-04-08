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高雄今+58　陳其邁：即日起連續7天擴大篩檢特定娛樂場所

▲高雄今新增58例確診個案，市長陳其邁宣布即日起連續7天擴大篩檢特定娛樂場所。(圖／高市府提供)
▲高雄今新增58例確診個案，市長陳其邁宣布即日起連續7天擴大篩檢特定娛樂場所。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-08 16:03:16

高雄市今(8)日新增58例確診個案，除了原先的雅閣、金芭黎、帝堡3家娛樂場所之外，又向外延伸至大帝國，4家娛樂場所單日新增28例；在其餘KTV、小吃店等其他娛樂場所也有10人染疫，市長陳其邁表示，目前相關人員到檢率僅6成。陳其邁也宣布4月8日到14日連續7天特定娛樂場所員工擴大篩檢請務必配合。

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▲高雄市今天疫情總覽表。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天疫情總覽表。（圖／高市府提供）
高雄市今天新增58例本土病例，其中約50例屬娛樂圈病例。陳其邁表示，新增58例本土病例，基本上還是持續昨天23388去台中參加婚宴再傳染給案25606，再傳染給女薩克斯風樂手、案24795的娛樂場所案例，除雅閣、金芭黎與帝堡外，今再擴及大帝國有9例，帝堡101有10例。

▲高雄市娛樂場所傳播鏈關係圖。（圖／高市府提供）
▲高雄市娛樂場所傳播鏈關係圖。（圖／高市府提供）
▲高雄市娛樂場所傳播鏈關係圖。（圖／高市府提供）
▲高雄市娛樂場所傳播鏈關係圖。（圖／高市府提供）
陳其邁也指出，從案23388傳給案25606造成雅閣、金芭黎確診，持續再擴大到大帝國、帝堡，共新增28例，因為足跡相對停留又屬於密閉空間，他希望持續把營業場所傳播鏈擋掉。

▲高雄市確診個案有足跡重複的人快去篩檢。（圖／高市府提供）
▲高雄市確診個案有足跡重複的人快去篩檢。（圖／高市府提供）
▲其他娛樂場所新增個案。(圖／高市府提供)
▲其他娛樂場所新增個案。(圖／高市府提供)
隨後衛生局簡任技正潘炤穎也指出，雅閣、帝堡、金芭黎、大帝國新增28例，另外共有9間娛樂場所包括1314科技酒店、日月星辰商務KTV、應酒瀧、迎荷小吃部、紅蘋果小吃部、樂世界小吃部、麗緻spa養生會館、威尼斯精緻會館、香港之夜卡拉ok共新增10例確診。

▲高雄市今天其他新增個案。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天其他新增個案。（圖／高市府提供）
陳其邁也宣布，由於到今天中午到檢率只有6成，因此4月8至14日針對特定娛樂場所員工顧客繼續擴大篩檢7天，希望找出感染源或是群聚部分弄清楚，可以趕快恢復健康和營業，員工部分希望都可以到檢，基於對顧客的保護，會由衛生局、警察局通知，「拜託大家七天內把握時間，希望盡速恢復正常」。

陳其邁說，目前有群聚看起來是4所，希望可以把群聚盡速釐清，其他幾家有些足跡跟個案曾經到，散發型一個個案，希望跟時間賽跑，盡速採取匡列隔離，不要在特定場所繼續傳播，所以必須持續擴大篩檢7天。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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