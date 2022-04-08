高雄今+58　陳其邁：即日起連續7天擴大篩檢特定娛樂場所

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陳其邁也指出，從案23388傳給案25606造成雅閣、金芭黎確診，持續再擴大到大帝國、帝堡，共新增28例，因為足跡相對停留又屬於密閉空間，他希望持續把營業場所傳播鏈擋掉。
隨後衛生局簡任技正潘炤穎也指出，雅閣、帝堡、金芭黎、大帝國新增28例，另外共有9間娛樂場所包括1314科技酒店、日月星辰商務KTV、應酒瀧、迎荷小吃部、紅蘋果小吃部、樂世界小吃部、麗緻spa養生會館、威尼斯精緻會館、香港之夜卡拉ok共新增10例確診。
陳其邁也宣布，由於到今天中午到檢率只有6成，因此4月8至14日針對特定娛樂場所員工顧客繼續擴大篩檢7天，希望找出感染源或是群聚部分弄清楚，可以趕快恢復健康和營業，員工部分希望都可以到檢，基於對顧客的保護，會由衛生局、警察局通知，「拜託大家七天內把握時間，希望盡速恢復正常」。
陳其邁說，目前有群聚看起來是4所，希望可以把群聚盡速釐清，其他幾家有些足跡跟個案曾經到，散發型一個個案，希望跟時間賽跑，盡速採取匡列隔離，不要在特定場所繼續傳播，所以必須持續擴大篩檢7天。
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