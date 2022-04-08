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曾與確診家人一同用餐　總統府：蔡英文隔離至4月14日

▲總統蔡英文家人驚傳確診新冠肺炎，由於蔡英文在清明連假期間曾與確診家人用餐，將隔離14天與自主健康管理7天。（圖／記者呂炯昌攝）
▲總統蔡英文家人驚傳確診新冠肺炎，由於蔡英文在清明連假期間曾與確診家人用餐，將隔離14天與自主健康管理7天。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-08 16:11:292022-04-08 16:31:23

總統蔡英文家人驚傳確診新冠肺炎，由於蔡英文在清明連假期間曾與確診家人一同用餐，雖然快篩與核酸檢測（PCR）都是陰性，但是仍將隔離至4月14日，之後再進行自主健康管理到4月21日。

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總統府下午舉行臨時記者會，發言人張惇涵表示，蔡英文與11名家人4月4日連假期間在官邸進行午宴，其中1名家人在今天中午身體不適就醫，經篩檢後確診。總統醫療團隊接獲通報後，對蔡英文與幕僚進行篩檢，蔡英文快篩與PCR篩檢均為陰性，所有幕僚快篩結果均為陰性；稍早副總統賴清德也進行快篩，篩檢結果為陰性，一同用餐的其餘10名家人快篩均為陰性。

張惇涵指出，還原餐敘當天，雖然蔡英文與家人間用餐時均隔有隔板，與確診家人之間距離有3公尺，但依照指揮中心防疫規定與考量國安因素，蔡英文將於官邸隔離10天，自接觸確診日隔日算起，也就是4月5日起算，將隔離至4月14日，之後再進行7天自主健康管理至4月21日。

張惇涵表示，這幾天幕僚以及有跟蔡英文開會的者，因為未與確診者直接接觸，將採取自我健康監測，並落實防疫相關作為。蔡英文公開行程即日起暫停，在隔離與自主健康期間工作將透過視訊與線上會議，對總統工作不會產生過多影響，總統與副總統醫療團隊也會持續掌握正副總統健康狀況，請國人放心。

由於昨日也傳出總統府志工確診，媒體詢問兩者是否關聯？張惇涵表示，志工是總統府志工，並沒有在官邸活動，兩者沒有接觸，是不同案例。


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