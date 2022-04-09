過完清明想改運？12生肖開運看這　「一動作」開始招財

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★開運關鍵字：「成熟」，建議可以多一些成熟的穿搭風格，可以讓自己的運氣更好。
★幸運方位：西方。
★風水斷捨離建議：把家裡多餘的電鐵器丟掉，可以有效改善健康。
在2022是非常有活力的一年，做任何事情都會充滿幹勁，但是顯得有一些衝動。在工作上容易有遠方的機會，還有男貴人出現會讓自己有很多表現的機會，可以把事情做得很好，同時桃花也蠻旺的，但是要特別注意，因為太旺了，所以容易捲入三角戀之中。身體方面要注意骨頭的問題，甚至是肝臟，原因就是因為太衝動了，所以導致很多事情顧前不顧後，身體吃不消。
■生肖屬「牛」
★開運關鍵字：「突破」，建議在穿搭上展現一些從未嘗試過的風格，突破自我，就會讓自己開運。
★幸運方位：東方。
★風水斷捨離建議：把家裡多餘衣服丟掉，可以有效改善桃花及財運。
在2022是表現欲爆發的一年，不管做什麼都容易被看見，而桃花也是百花齊放，不管是正緣還是偏緣，全部通通都來，可是也因為這樣，容易花很多錢在打扮自己跟交際應酬上。工作部分因為桃花實在太旺了，導致工作狀態不是很穩定，兩頭燒蠻累的，桃花太旺在正緣上面不容易穩定，因為對象太多了，很難知道到底最後要選哪一個，另外，田宅運非常強旺，所以容易有天上掉下來的收穫，可以在房地產上可以好好投入，會有很大的發揮。
■生肖屬「老虎」
★開運關鍵字：「療癒」，建議穿搭上走療癒系風格，能夠讓自己運勢更旺，更多貴人出現。
★幸運方位：西方。
★風水斷捨離建議：把多餘又花錢的行李箱或包包丟掉，可以有效改善人緣跟部屬運。
疫情期間憋了這麼久，2022年會非常奔波，非常想出國，所以跟國外連結會變強。但是在感情上容易跟另一半有所衝突，彼此之間會有一些誤會難以解開。而錢財方面很棒，因為奔波得財，雖然說到處移動，可財運部分大爆發，容易在朋友方面花很多錢，同時間在一些投資上沒有賺到錢，所以要特別注意跟別人合夥的關係，可能賺了很多錢，最後都被合夥人或朋友拿走，導致2022年看似賺很多，最後卻沒得到什麼。
■生肖屬「兔」
★開運關鍵字：「創新」，建議在穿搭上嘗試一些創新的打扮，挑戰更前衛的風格，能讓運勢更好。
★幸運方位：東方。
★風水斷捨離建議：把多餘的3C用品跟健身器材丟掉，可以改善工作運跟桃花運。
在2022可以說是天翻地覆的一年，你會發現忙到不可思議，然後有很多的機會出現，你全部都想要把握，會花非常多的錢投資，大刀闊斧的前進，在另一半身上也花費很多金錢，桃花非常強旺，導致生活各方面都花很多錢，所以這一整年看似風光，實際上卻沒有賺到太多錢，也沒有留下太多錢，絕大部分都是在做投資，事業新的進展非常棒，但是收入方面卻難以留下非常多。
■生肖屬「龍」
★開運關鍵字：「正式」，建議穿搭更正式一些，讓自己看起來得體，能吸引更多好運。
★幸運方位：東方偏南。
★風水斷捨離建議：把多餘的紀念品清除，可以有效改善工作運跟桃花運。
在2022是奔波移動的一年，完全沒有辦法停留在一個地方。同時間你會發現自己的全新天分，你會理解自己有全新的才藝，而且在很多貴人協助下展現出來，大家都會覺得，原來你是這方面的天才，真是不可思議。桃花部分也容易在移動中遇到對象，或是遇到奔波的另一半，整體財運不能說是非常強旺，甚至還因為移動而破財，但是工作部分倒是有收穫。健康方面要特別注意，以往的身體算是比較強健，可是在今年會容易發生一些怪病找不出原因，大部分可能發生在腸胃跟肺，要好好的照顧身體，不要忙壞了。
■生肖屬「蛇」
★開運關鍵字：「多變」，建議穿搭嘗試多變的不同風格，不要被拘束，能有更多開運能量。
★幸運方位：西方。
★風水斷捨離建議：把多餘水垢及保養品清除，可以改善自己的貴人和健康運。
在2022是穩定中冒險的一年，做很多事情你都相對比較保守，可是因為大環境實在變得太快，你也很難去做太長遠的規劃，所以你有很多時候必須去挑戰自己，導致做得非常辛苦，但是還好你貴人很多，所以不管是夥伴，還是你遇到的老闆，都會給你很多的資源和收入，可以支撐你面對這些新的挑戰，不過也因為這樣，你會很突然的花錢，讓你大破財，無法去積累太多的財富，因此要很注意自己錢財使用的狀態，雖然有很多資源，但是最終可能都要從自己手上花掉，無法留下。
■生肖屬「馬」
★開運關鍵字：「童心」，建議做一些童心的穿搭，在忙碌生活中找到輕鬆的感覺，運勢就會好。
★幸運方位：南方。
★風水斷捨離建議：把多餘的興趣用品跟食物丟掉，可以改善財庫運跟子女運。
在2022是海盜船長的一年，每天都在乘風破浪，工作上也不斷迎接全新挑戰，有很多天外飛來的機會，讓你不得不全力以赴，同時間你在錢財上面也有意外的收入，不管是原來的投資，或是朋友找你合作，都會有很多意想不到的收穫。不過也因為整體工作就像海盜一樣忙碌，所以身體容易有肺部或是肝臟發炎的問題，千萬要好好保養自己的身體健康。感情上也因為過度奔波忙碌，不只會有所疏離，還容易捲入一些三角戀的狀態，記得要看清楚對象。
■生肖屬「羊」
★開運關鍵字：「柔軟」，建議做一些較偏女性化的柔軟穿著，可以讓自己有一些柔軟的心，也就能更有貴人。
★幸運方位：南方。
★風水斷捨離建議：把用不到的耳機或手機丟掉，可以改善貴人運跟健康運。
在2022是大花錢的一年，你會莫名的想要花錢，覺得每一件東西好像都很值得買，但是你的花錢其實是有好處的。因為你的房地產運非常強健，所以如果破財去買房子，你會發現你有很多意外的收穫，有種塞翁失馬，焉知非福的感覺，雖然有很多突發花錢的事情，可是最後卻因為自己在房地產上的收穫，所以全部打平，甚至賺得更多，因此可以花時間投入在房地產上，工作部分會得到一些權力，也容易換到一些更好的工作。但是工作運不是很穩定，所以在整體投入還是要三思後行，不要太過於激進。
■生肖屬「猴」
★開運關鍵字：「性感」，透過性感穿著獲得更多表現自己的魅力，就容易有新機會打開財運。
★幸運方位：南方偏西。
★風水斷捨離建議：把多餘的交通工具跟書籍丟掉，可以改善財運跟心情。
在2022是國外機緣的一年，你會有非常多機會跟國外產生合作，但是因為你比較奔波，所以工作任務有忽然中斷的問題，原本說好要做的工作，做一做忽然就停了。跟合作夥伴之間也容易產生較多衝突，容易有換夥伴或是換合作對象的狀態，而且中間還會害你花錢，所以建議慎選合作夥伴，同時你可以拿到很多主管給你的資源，讓你有賺錢的方式，所以會忽然多一些賺錢門路，都是跟主管有關，這些天上掉下來的錢一定要好好運用，不然很容易就是過手之財，流掉就沒了，感情上會遇到一些性格比較強硬的對象，要特別小心有其他人介入感情。
■生肖屬「雞」
★開運關鍵字：「俐落」，俐落的帥氣打扮可以增強決斷力，就不會被人牽著走，運勢更強。
★幸運方位：南方偏西。
★風水斷捨離建議：把多餘的文創小物丟掉，可以改善健康運跟貴人運。
在2022是整合者的一年，你會發現，一整年都在幫助大家整合各種東西，桃花上也會忽然發現有很多新的緣分和可能性，甚至有豔遇，不過這些艷遇都伴隨著破財，所以有很多錢財容易花掉。雖然你整合很多資源，都要記得這些資源都不是你的、是別人的，你只是幫他們代管這些錢財，千萬不要打腫臉充胖子，在工作跟感情上過度支出，導致難以回收。
■生肖屬「狗」
★開運關鍵字：「溫暖」，做一些比較溫暖的打扮，讓大家感覺到你的暖度，就會更喜歡你，運勢更好。
★幸運方位：西南方。
★風水斷捨離建議：把多餘的玩具跟享樂用品丟掉，可以改善財運跟焦躁感。
在2022是財運超級強旺的一年，你會覺得不管做每一件事，都有天上掉下來的好處，然後你會發現自己像是一個顧問般的角色，不斷地說話，透過說話跟指導別人可以得到很多全新的收入，但也因為錢來得非常快，所以你很難珍惜錢財，導存錢方面的能力很差，有點大意，容易在買房上面花很多錢，甚至是有意外的開銷。感情上容易遇到一些遠方的艷遇，或是遠方的人，所以容易是遠距離戀愛的一年，但本身的桃花能量並沒有說非常強，可以先培養關係之後再做打算。
■生肖屬「豬」
★開運關鍵字：「信念」，做一些符合心中信念的打扮，可以透過自己的表達讓大家更理解你。
★幸運方位：西南方。
★風水斷捨離建議：把多餘的書信卡片丟掉，可以改善六親運勢跟投資運。
在2022是忙翻的一年，去年的耕耘在今年都會有所收穫，所以你會變成一個很有權力的人。不過也因為這樣，你開始思考自己存在的意義，會一直想自己到底要做些什麼、能不能做出更好的東西來，因為想了很多，在錢財上容易花很多，會發現自己好像沒有留下太多錢，轉眼間怎麼花了好多錢。但是花這些錢能夠認識很好的朋友，在感情上也因此有新對象可以穩定發展，所以雖然說財是破的，但還是很不錯。