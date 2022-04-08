快訊／北市本土確診+54　柯文哲：還會繼續上升

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北市衛生局表示，有鑑於北高都發生酒店群聚事件，台北市政府已召開跨局處會議，請商業處加強掌握酒店工作人員名單(含工作人員跨公司服務情形)及每週快篩結果回報，並配合衛生局疫調及執行各項防疫措施、警察局調派警力每日查核，以避免疫情擴散。
有關台北市2例確診者(內湖區案25507、25512)曾於4月3日至小巨蛋參加演唱會，北市衛生局掌握確診者於演唱會座位編號並匡列相鄰座位之觀眾共40人居家隔離，並發布9,240則簡訊通知該場演唱會足跡重疊之對象加強自我健康監測，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，先使用家用快篩試劑檢測，如檢驗結果為陽性，儘速撥打1922或與所在地衛生單位連繫安排就醫採檢。
副市長黃珊珊表示，昨天有九個酒店出現群聚，總計有17例確診(本市9位 外縣市8位)，今天與夜店相關確診今天新増2例。 由於特定娛樂場所，停留時間較久且互動密切，疫調後發現雖然有些足跡分布在不同酒店，但是在相鄰近樓層，工作人員會互相交流難管控，容易交叉感染。目前已要求商業處比對工作人員名單管理資料，進一步疫調匡列。也呼籲有相關足跡者，有症狀主動快篩。
至於小巨蛋張惠妹演唱會部分，至今新增了2例確診，兩人皆為夫妻，因為小孩就讀內湖某國小爆發群聚停課中，父母被匡列所以被篩檢出來；至於台北市議會駕駛的部分為新北市確診案例，6日曾經到議會上班，但沒有出車勤務，也沒有與民意代表接觸，匡列居隔人數12位同事，快篩全陰性。
至於監察院確診部分，黃珊珊表示，3名確診公務車駕駛居住地皆為新北。一位連假後4/6沒到班、另兩位有到班。目前匡列 3位監委，16名同辦公室工作人員居家隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。