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蔡壁如邀請加入民眾黨　羅智強婉拒：對國民黨感情深

▲台北市議員羅智強婉拒加入民眾黨。（圖／資料照片）
▲台北市議員羅智強婉拒加入民眾黨。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-04-08 16:08:22

台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，但被黨中央批民調差、地方反彈，民眾黨立委蔡壁如邀請羅智強加入民眾黨。羅智強今（8）日受訪時說，他對國民黨有深厚感情、與黨內同志也有革命情感，他目前沒有加入民眾黨的規劃。

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羅智強說，蔡壁如在立法院問政犀利、敢言，在公投時也是行動派，對蔡十分敬佩，但他現在沒有加入民眾黨的規劃，他認為，台灣不該分藍綠白，應該是分角色，只有執政跟在野黨，現在執政黨有優勢，在野黨監督的責任重大，期勉國民黨、民眾黨都扮演好監督制衡的角色。

媒體追問，是否代表未來不排斥加入民眾黨？羅智強說，他很肯定民眾黨，但他對國民黨有深厚感情，也跟同志有革命情誼，很謝謝這樣的邀約，目前沒有加入民眾黨的規劃。

至於民眾黨近日也吸收很多藍營人士，羅智強說，政黨本就是有競爭，只要是良性都不用太過在意，國民黨可以更有自信，只要做的好留住人不是問題。

有關桃園市長提名爭議，被問及是否有打電話給中廣董事長趙少康，羅智強說，趙這幾天有針對桃園提出意見，他打給趙一方面請益，一方面謝謝他的鼓勵，其他不便多說。

媒體詢問，黨中央現在好像想要拱民調最高的魯明哲出來參選桃園市長，羅智強強調，魚不會死、網也不會破，大家不必太過嚴肅看待桃園情勢，他的態度很簡單，「參選在我、提名在黨」，他完全尊重，無論黨中央要初選、民調、協調、徵召，最後提出的人選他都會支持。

媒體追問，若黨不提名你還是會搬去桃園嗎？羅智強說，既然宣示參選桃園市長，就會全力以赴，努力到國民黨提人選的那刻，不會有一秒鬆懈，「不管國民黨提不提名我，我都會到桃園買房。」

羅智強強調，永遠不要懷疑他跟黨主席朱立倫希望桃園贏的決心，總是會有衝突，但在摩擦中找出各退一步的可能、謀求往前進一步的空間，他有信心，國民黨能重新找出更好的方式，尋求桃園的勝利。

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