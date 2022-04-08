蔡壁如邀請加入民眾黨　羅智強婉拒：對國民黨感情深

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媒體追問，是否代表未來不排斥加入民眾黨？羅智強說，他很肯定民眾黨，但他對國民黨有深厚感情，也跟同志有革命情誼，很謝謝這樣的邀約，目前沒有加入民眾黨的規劃。
至於民眾黨近日也吸收很多藍營人士，羅智強說，政黨本就是有競爭，只要是良性都不用太過在意，國民黨可以更有自信，只要做的好留住人不是問題。
有關桃園市長提名爭議，被問及是否有打電話給中廣董事長趙少康，羅智強說，趙這幾天有針對桃園提出意見，他打給趙一方面請益，一方面謝謝他的鼓勵，其他不便多說。
媒體詢問，黨中央現在好像想要拱民調最高的魯明哲出來參選桃園市長，羅智強強調，魚不會死、網也不會破，大家不必太過嚴肅看待桃園情勢，他的態度很簡單，「參選在我、提名在黨」，他完全尊重，無論黨中央要初選、民調、協調、徵召，最後提出的人選他都會支持。
媒體追問，若黨不提名你還是會搬去桃園嗎？羅智強說，既然宣示參選桃園市長，就會全力以赴，努力到國民黨提人選的那刻，不會有一秒鬆懈，「不管國民黨提不提名我，我都會到桃園買房。」
羅智強強調，永遠不要懷疑他跟黨主席朱立倫希望桃園贏的決心，總是會有衝突，但在摩擦中找出各退一步的可能、謀求往前進一步的空間，他有信心，國民黨能重新找出更好的方式，尋求桃園的勝利。