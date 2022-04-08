力挺「護國神山」竹科爸媽！國泰打造智慧健康生態圈

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國泰健康管理總經理陳崇佑表示，觀察近三年台北（敦南、內湖）、新竹、台南四個中心的健檢數據，發現新竹中心血壓異常現象多於其他中心，且男性大於女性，年齡層也有下降趨勢，而竹科工程師工作壓力大、睡眠時間不正常、飲食不均衡等生活習慣，都屬於高血壓的高危險族群，顯示身體健康管理對於科技人來說，是不可忽視的重要課題。
為擴大守護新竹市民健康，國泰首座健康園區插旗新竹市北區的武陵路，便捷路網可直達竹科，2021年起結合數位科技，提供24小時預約健康檢查服務。今年再推出「國泰i健康」APP，健檢當日即可隨時檢視進度。同時開發針對企業的「B2B健康管理服務平台」，幫助企業客製化檢查、一站式整合資訊及數據化健康分析，提供企業員工健康管理的最佳解決方案。
竹教產後護理之家 挺竹科爸媽最給力
新竹市人口結構年輕，政府近年積極推動育兒友善城市，出生率在全台各縣市中名列前茅。產後爸媽選擇坐月子地點，不外乎是離住家或工作地點近。國泰竹教產後護理之家位處新竹市中心，讓竹科爸爸免於在公司、照顧太太及新生兒間勞碌奔波。也將推出「神隊友養成計畫」及「爸爸教室」課程，讓爸媽能以同理心瞭解彼此的難處和壓力。
國泰也看好在科技城市推動智慧工具的應用，開發國泰寶寶APP 2.0，從產檢提醒、孕期衛教、產後諮詢，延伸到寶寶視訊及成長數據，還新增孕期媽媽產檢資訊，讓爸媽可以將產檢紀錄帶著走，隨時掌握參與孕期到產後孩子的每一個重要成長階段。
慢性病追蹤管理 照護品質比照醫學中心
設置於健康園區一、二樓的杏保醫網信霖診所，提供慢性疾病追蹤管理，設置復健科門診、血液透析中心，由專業的醫師團隊及藥師把關，用藥品質比照各大醫學中心，讓民眾獲得品質可靠且便利的在地服務，並以數位科技率先推動預防醫學實踐場域，以三大事業體整合過往健康照護經驗及數位化科技工具，打造智慧健康生態圈，達成「健康守護 以心築城」的目標，成為大新竹地區民眾健康照護的堅強後盾。
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