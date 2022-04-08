「生物製劑」不須納入藥品管理？　藥界：質疑專業

再生醫療係將細胞、基因用於人體構造或功能之重建或修復，或用於人類疾病之治療或預防，其範圍包含再生醫療製劑及再生醫療技術。依藥事法第6條，藥品定義係指原料藥及製劑，收載於國內外藥典或處方集，或未載於前項，但使用於診斷、治療、減輕或預防人類疾病之藥品；或其他足以影響人類身體結構及生理機能之藥品；或用以配製前三款所列之藥品。故，再生醫療製劑就是藥品。