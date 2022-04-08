「2022龍岡米干節」11日登場　推龍岡深度旅遊每日599元

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鄭文燦表示，「2022龍岡米干節」結合魅力金三角商圈，在4月11日至17日推出「期間限定團體遊」、「自由行嘛ㄟ通4種限定體驗課程」，讓遊客體驗各種深度旅遊與異域美食；同時延續歷年「水花火舞」的主題，在4月16日至17日展開潑水祈福、火把求吉等儀式，以文化、美食、表演及體驗歡迎遊客。
鄭文燦說，「期間限定團體遊」為龍岡深度旅遊方案，5條團體一日遊程價格599元起，由專業老師深入導覽認識龍岡忠貞商圈，體驗包括：「手抓簸箕飯」、「親手自製米干」、「學跳緬甸潑水舞」、「緬甸黃香木臉繪」和「彝族篝火舞」等特色文化；週末搭配龍岡大操場慶典則有限定潑水節、火把節體驗團等活動，用美食與文化增添旅遊體驗。而喜歡自由行的遊客，也可以每堂課僅150元的優惠，體驗「緬甸涼拌茄子」、「簸箕飯」、「緬回服飾」、「米干DIY」等4種期間限定的課程。
今年忠貞新村文化園區的異域故事館也已開幕，館內有故事、溫度及感情，能讓鄉親瞭解當年異域孤軍的歷史，並讓現下遠離戰火的人們，得以追思當年因替國家而犧牲的游擊隊與救國軍等，期盼「2022龍岡米干節」結合歷史故事、美食饗宴與文化體驗，繼續加值旅遊魅力。
觀旅局長楊勝評表示，潑水是傣族傳統，代表潔淨的象徵，火把節則是雲南少數民族的節慶，藉此祈求風調雨順、來年豐收。4月16日下午3點將進行潑水大對抗，邀請遊客一同洗去過去一年的不順，晚間7點則有泰緬相關舞台表演，讓遊客認識泰緬特色舞蹈；4月17日下午6點到7點將以火把祈福閉幕，並帶來雲南少數民族系列的表演；兩日晚間8點也將邀請民眾一起打歌跳舞。活動會場有金三角文化、軍事及民族服飾體驗區、走遊龍岡異域特展等展區及異域美食專區，更多資訊可至活動官網（網址：https://longgangricenoodlefestival.com/）查詢。