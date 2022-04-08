高雄市連日疫情累計破百　陳其邁喊話醫療量能足夠

COVID-19疫情傳播快速， 高雄市本土疫情連日來累計破百例，對於醫療量能及確診者安置部分，引發社會關注，市長陳其邁今(8)日表示，高市府依照分級醫療跟照護作為安置確診個案規劃，目前全市負壓隔離跟專責病房使用率僅有22%，醫療量能充足。第二個則是加強版集中檢疫所，可容納660人，加強版防疫旅館，可容納550人。
衛生局長黃志中指出，高市醫療資源目前共有523間病房，可容納610床（目前仍有410張空床），預計13日可擴增至1525床，20日可擴增至2043床。加強型防疫旅館也有928床。黃志中也說，市府也成立疫情運籌中心暨區及關懷小組任務編組，由市府各局處組成包含民生組、醫療組、社區組、行政組等。
在確診者醫療分流規劃部分，診所醫院若通報有陽性個案，會先由醫生進行衛教評估，再依結果登錄衛生局資訊系統。若不需要住院照護，無症狀或輕症者可進行在宅照護，期間24小時都有醫師追蹤狀況，無法在宅照護者則安排住進加強版防疫旅館。
黃志中也提到，只要是與確診個案有足跡重疊者，自今天到10日都可以前往世運主場館、三鳳宮、立德棒球場、高雄市立岡山醫院、高雄國軍總醫院、同盟公園等6處社區篩檢站篩檢，每天有3個場次。
至於，有關校園停課方面，教育局長謝文斌表示，由於這幾天陸續有確診個案傳出，目前轄內有1所國小全校停課、1所高中2班停課、以及1間幼兒園2班停課，居家隔離合計251人、自主健康管理225人，停課期間則啟動線上教學。此外，教育局也設立校園關懷防疫專線，提供有需要的師生、家長諮詢。
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