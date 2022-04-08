療癒系畫家黃琯予個展 「大地之愛」畫風獨特很吸睛

療癒系畫家黃琯予繼台中之後，7日起移師台南新營市府民治市政中心舉辦「大地之愛」創作個展，展出作品50餘幅。黃琯予畫風獨特，作品充滿無形魅力，很能觸動人心，吸引很多愛畫者觀賞。開幕式中，還請來南投縣信義鄉的咖啡王子駐場，提供來賓一杯杯芳香濃郁咖啡，讓會場洋溢墨香與咖啡香，增添浪漫氛圍。





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▲療癒系畫家黃琯予個展，聖覺寺自圓法師給予肯定，推崇她的畫作帶給人「不可思議」感受。（圖／黃琯予提供）

黃琯予擅長療癒系畫作，她希望「讓大家快樂輕鬆的感受畫中之美」。尤其，她的畫作線條優美，讓人感受創作火花，從中也體驗到天地萬物之愛，充滿靈性療癒，頗受藝壇肯定。自認有佛緣的黃琯予說，她很感謝台南市議員陳昆和及聖覺寺自圓法師等人，遠從各地來到市政府的民治中心來參觀畫展，帶給她鼓勵跟肯定，尤其是聖覺寺自圓法師，就給她很多靈感跟創作的啟發，她銘感於心。





聖覺寺自圓法師肯定黃琯予用心作畫，一筆一畫充滿靈力，用心欣賞就有「不可思議」感受。「大地之愛」巡迴展，來到台南新營市，昨天舉辦開幕儀式很另類，不僅邀來咖啡王子駐場，讓會場洋溢咖啡香，連主持人都感受到愛畫者熱情，當場高歌熱舞帶動會場氣氛 。





黃琯予的「大地之愛」畫展，4月7日開始展出到4月29日閉幕。由於整檔展出不滿一個月，民眾要把握機會前來參觀，感受黃琯予的創作之美，也體會溫暖快樂的大地之愛。









