防八大行業成感染重地 柯文哲：開罰業者多次違規就停業
新冠肺炎疫情近日在全台灣逐漸蔓延，其中八大行業的部分也出現多起本土確診案例。而台北市的部分也有7間酒店有消費者或工作人員確診。對此台北市長柯文哲今（8）日在北市防疫記者會上表示，八大行業即日起加強管制，除了消費者要打滿三劑疫苗外，工作人員也得打滿兩劑疫苗。若警方臨檢查獲違規的情況，將開罰酒店業者，若次數過多將會勒令酒店業者停業。
柯文哲表示，以現階段全台各縣市的感染狀況，八大行業的確相當麻煩，為了防止八大行業成為群聚感染的危險地帶，因此即日起加強管制。「顧客要打滿三劑疫苗，工作人員則要打滿兩劑，滿三個月也必須要打第三劑。」柯文哲說，無論是工作人員還是消費的客人，都要符合相關疫苗施打標準。
柯文哲說，即日起警方也會加強臨檢，並且在臨檢時要求顧客及工作人員提供相關證明。「若違規的話就會罰業者，從3000元開始罰，最高15000元。」柯文哲也直言，他知道對於業者來說，15000元殺傷力可能不大，「我們就會開始記點，記點到一定數量以後，就會勒令業者停業。」
柯文哲強調，原則上業者如果違規一兩次，市府方面還是可以理解，畢竟有時候總是會有漏網之魚，「但如果好幾次就是你這家沒管理，我就把你停業處理。」
※【NOWnews 今日新聞
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