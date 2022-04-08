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Ella誇《原子少年》GD附身　周湯豪認證饒舌：幫你們製作

▲《原子少年》天王星成員「小孩」（中）被導師Ella、周湯豪肯定，稱讚他是GD附身。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》天王星成員「小孩」（中）被導師Ella、周湯豪肯定，稱讚他是GD附身。（圖／野火娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-08 22:00:00

《原子少年ATOM BOYZ》昨（7日）在官方IG帳號上直播展現開場舞「團鞋」，也回應粉絲敲碗，現場由本身就是舞蹈老師的藍弟教學主題曲《原來的少年》舞蹈動作，讓粉絲直呼賺到。沒想到今日官方YouTube無預警的在中午搶先曝光了節目搶先看，內容精彩程度讓網友直呼根本等不到開播，許願製作單位把完整節目也趕快先「曝光」！

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搶先看中可以一睹各團精彩的演出片段，各團演唱先前釋出的概念片主題曲，八大行星的風格一覽無遺。地球是鄰家小奶狗，展現溫暖與青春的生命力，也讓星際老師坤達感慨好像回到20年前的感覺。而地球陽光的氣質卻有反差萌！隊裡的「文廷」在節目中秀了一段苦練十年的武術表演，氣勢一百分的他與剛剛的表演完全判若兩人，讓台下的DD52學姊們直呼好帥！

▲地球文廷表演武術。（圖／野火娛樂提供）
▲地球文廷表演武術。（圖／野火娛樂提供）
木星宛如畫報人物登場，性感的舞蹈讓全場沸騰！木星的「天花板擔當」金雲也加碼爆料自己其實有193公分，但擔心太高了進不了原子少年，所以謊報自己只有190。接下來的金星也讓氣氛嗨到了最高點，金星高水準的表演加上舞台魅力，讓導師周湯豪直接到舞台前和選手握手表示敬佩。

▲金星舞台表演。（圖／野火娛樂提供）
▲金星舞台表演。（圖／野火娛樂提供）
而年紀最小的水星也驚艷了全場，除了可愛活力的團體氛圍，舞蹈強度也是不馬乎！整齊流暢的走位與動作讓Ella直呼融化了！舞力超強的土星則是用實力讓全場不敢信，高強度的舞蹈讓現場宛如專業街舞比賽，也證明原子少年不只是一般的偶像男團。影片最後亮相的天王星以嘻哈偶像為定位，登場帶來主題曲King氣勢非凡，不但讓Ella高評價團內成員「小孩」彷彿GD附身，也獲得饒舌專業的周湯豪青睞，更直言：「你們如果繼續保持，我再幫你們製作！」

▲水星舞台表演。（圖／野火娛樂提供）
▲水星舞台表演。（圖／野火娛樂提供）
《原子少年ATOM BOYZ》即將在4/17晚間八點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪人氣投票已於4/6(三)開始，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後？誰能夠正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持！（編輯：楊穎軒）

《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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