Ella誇《原子少年》GD附身　周湯豪認證饒舌：幫你們製作

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木星宛如畫報人物登場，性感的舞蹈讓全場沸騰！木星的「天花板擔當」金雲也加碼爆料自己其實有193公分，但擔心太高了進不了原子少年，所以謊報自己只有190。接下來的金星也讓氣氛嗨到了最高點，金星高水準的表演加上舞台魅力，讓導師周湯豪直接到舞台前和選手握手表示敬佩。
而年紀最小的水星也驚艷了全場，除了可愛活力的團體氛圍，舞蹈強度也是不馬乎！整齊流暢的走位與動作讓Ella直呼融化了！舞力超強的土星則是用實力讓全場不敢信，高強度的舞蹈讓現場宛如專業街舞比賽，也證明原子少年不只是一般的偶像男團。影片最後亮相的天王星以嘻哈偶像為定位，登場帶來主題曲King氣勢非凡，不但讓Ella高評價團內成員「小孩」彷彿GD附身，也獲得饒舌專業的周湯豪青睞，更直言：「你們如果繼續保持，我再幫你們製作！」
《原子少年ATOM BOYZ》即將在4/17晚間八點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪人氣投票已於4/6(三)開始，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後？誰能夠正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持！（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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