連21紅！3月出口435億美元創新高、年增21.3%
由於新興科技應用與數位轉型商機蓬勃發展，全球晶片需求維持強勁，客戶端為確保貨源亦加大拉貨力道，加上地緣政治局勢加劇國際原油、基本金屬等原物料價格漲勢，今（2022）年3月我國出口達435億美元，不僅創下單月最高紀錄，年增21.3%，亦連續21個月正成長，而進口388.5億美元同樣創新高，反映出口衍生需求與原物料行情齊揚，年增20.3%。
財政部統計處分析，3月主要貨品中，電子零組件出口年增35.6%，已連續35個月正成長，運輸工具受惠於汽車與腳踏車零件、船舶等需求升高，年增32%，化學品獲益於油價上漲，年增15.5%，3貨類出口值齊創歷年單月新高，倒是光學器材因電視、手機等消費電子買氣疲弱拖累面板出貨，年減近2成。而第1季出口以礦產品成長83.3%最多，光學器材則年減15.6%。
就主要出口國觀察，3月對中國大陸與香港、東協、日本、美國出口值均創下單月新高，前3者以電子零組件為最大挹注，日本復受低基期作用致增幅高達48.2%，對美則以資通與視聽產品為首的多項貨品外銷亮麗，年增36.6%；對歐洲、東協、陸港分別年增 19.4%、18.9%、13.4%。累計第1季以對美國出口年增 36.8%最佳，對日本、東協、歐洲皆略高於總出口年增率，僅對陸港增17.8%低於平均。
展望未來，統計處認為，科技創新運用激勵龐大晶片需求，加上國內半導體業者相應投資擴充產能，均有助維繫我國出口動能，但隨比較基數墊高，第2季起增幅將逐漸收斂，且全球新冠變種病毒持續影響，俄烏衝突情勢未解，供應鏈瓶頸及通膨壓力升高等外部不確定性，均為國際經濟前景增添變數，有待密切關注後續發展。