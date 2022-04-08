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全國檢察長5月異動　法務部公告遴選期程

▲檢察總長江惠民今年5月7日任期屆滿，屆時全國檢察長將有異動，法務部公告檢察長遴選期程。（圖／NOWnews資料照）
▲檢察總長江惠民今年5月7日任期屆滿，屆時全國檢察長將有異動，法務部公告檢察長遴選期程。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-08 17:24:252022-04-08 17:30:02

最高檢察署檢察總長江惠民任期至5月7日，總統府也已提名高檢署檢察長邢泰釗接任並咨請立法院行使同意權，屆時全國檢察長將有異動，法務部今（8）日公布檢察長遴選事項及期程，預估有4至6名職缺，提早讓檢察官能深思熟慮並透過檢審會委員提出擬任檢察長職缺倍的建議人選，預定下月開檢審會討論入圍名單及徵詢意見。

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法務部長蔡清祥表示，感謝江總長戮力從公，足堪一、二審檢察長之典範，對於接下來之檢察長人事提早規劃人事期程，以廣納各界意見、周全考量。

因應新任檢察總長人事案及台中高分檢署檢察長謝榮盛、新北地檢署檢察長徐錫祥、高雄地檢署檢察長莊榮松3人職期將屆滿，桃園地檢署檢察長出缺，加上蔡清祥將一併考量其他尚未任滿的檢察長過去表現是否稱職，或衡酌是否調任其他司法行政職務1位，預估檢察長職缺數4至6名，職缺數確定後將提前周知。

預定於5月6日加開檢審會，請檢審委員共同討論後，提出擬任檢察長職缺數2倍之建議人選入圍名單；5月13日召開檢審會，公布經部長遴選或派任之新任或遷調檢察長名單，徵詢檢審會意見。

法務部表示，遴任的名單若涉及高檢署檢察長或法務部單位主管的派任，依法屬行政院派免權責，將再函報行政院核定；相關一、二審調動人員，將配合行政院核定日期，由法務部於最短時間內擇期統一到任新職並辦理交接作業完竣，確保無縫接軌。

全國檢察官通案調動，法務部近日將展開志願調查，其中輪調二審（三專生）與調二審辦事（二專生）的資格，經過多方蒐集意見及廣徵建言，並考量落實一二審輪調以增加歷練之目的，從今年調動起，三專生與二專生的選填條件將予以區隔，除三專生部分仍維持現制即「主任檢察官」得以選填外，二專生則調整為限於「一審實任檢察官」始得選填（此部分調整，將於今年檢察官辦理選填時詳加說明）。

至於檢察官關心的其他人事議題，或涉及修法層面，或仍持續蒐集各界意見，法務部將秉持開放態度並適時廣為周知。劍青檢改肯定法務部的做法，並呼籲檢審委員公開透明審議優秀人選，為國舉才。

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