全國檢察長5月異動　法務部公告遴選期程

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因應新任檢察總長人事案及台中高分檢署檢察長謝榮盛、新北地檢署檢察長徐錫祥、高雄地檢署檢察長莊榮松3人職期將屆滿，桃園地檢署檢察長出缺，加上蔡清祥將一併考量其他尚未任滿的檢察長過去表現是否稱職，或衡酌是否調任其他司法行政職務1位，預估檢察長職缺數4至6名，職缺數確定後將提前周知。
預定於5月6日加開檢審會，請檢審委員共同討論後，提出擬任檢察長職缺數2倍之建議人選入圍名單；5月13日召開檢審會，公布經部長遴選或派任之新任或遷調檢察長名單，徵詢檢審會意見。
法務部表示，遴任的名單若涉及高檢署檢察長或法務部單位主管的派任，依法屬行政院派免權責，將再函報行政院核定；相關一、二審調動人員，將配合行政院核定日期，由法務部於最短時間內擇期統一到任新職並辦理交接作業完竣，確保無縫接軌。
全國檢察官通案調動，法務部近日將展開志願調查，其中輪調二審（三專生）與調二審辦事（二專生）的資格，經過多方蒐集意見及廣徵建言，並考量落實一二審輪調以增加歷練之目的，從今年調動起，三專生與二專生的選填條件將予以區隔，除三專生部分仍維持現制即「主任檢察官」得以選填外，二專生則調整為限於「一審實任檢察官」始得選填（此部分調整，將於今年檢察官辦理選填時詳加說明）。
至於檢察官關心的其他人事議題，或涉及修法層面，或仍持續蒐集各界意見，法務部將秉持開放態度並適時廣為周知。劍青檢改肯定法務部的做法，並呼籲檢審委員公開透明審議優秀人選，為國舉才。