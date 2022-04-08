確診居家照護指引出爐　陳秀熙建議：未來再排除兩類人

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對此，陳秀熙評估，「我想整個大方向是對的！」他解釋，新型變異株Omicron造成的群聚感染多為輕症，其中有87%確診者都會自動康復，居家照護可減輕對於醫療人力以及檢疫旅館的負擔。
不過，陳提醒，仍要注意部分高風險族群可能從輕症轉為重症，所以目前65歲以上長者等較脆弱的族群不適用居家照護。他也分析，試辦階段並未納入慢性病族群，是因為慢性病患者眾多，且也要依照慢性病在臨床的程度與原則繼續滾動式修正，不能因為慢性病就排除，現階段台灣自然感染率還沒有很高，仍有時間可以逐步擴大規劃。
對於確診者同住家人是否應打滿三劑疫苗因應Omicron，陳秀熙認為，若是要以預防重症考量，「其實兩劑就可以了」，打滿兩劑新冠疫苗，就可降低重症與死亡發生率，不一定要打滿三劑，且台灣也持續宣導應至少接種兩劑基礎劑型疫苗，未來可再考量將是否施打疫苗納入居家照護規範內。
指揮中心對居家照護者祭出電子圍籬管控，陳秀熙說明，在民主社會國家中，依照傳染病防治，為防範自然感染率提升產生重症，部分規範與措施仍是必要的，也要看實施的時機與對象做決定。
陳秀熙也分享，若在居家照護期間，個人防疫措施仍要盡量維持戴口罩與保持社交距離，「基本上自然通風最重要」，陳提到，根據美國研究，自然通風可以降低33%新冠肺炎感染機率，像是電風扇都可以幫助空氣快速排出，改善家中通風環境。
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