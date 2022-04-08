澎湖花火節4/25起跑！攜手LINE推專屬行程規劃深度暢玩
澎湖花火節邁入20週年，今年於4/25展開活動序幕，且再度與LINE合作，串聯生態圈中多項服務，從澎湖國際海上花火節官方帳號為核心出發，可連接LINE旅遊直接下訂行程。在澎湖當地遊玩各特色景點時，透過LINE Beacon智慧推播，體驗即時數位互動內容策展，只要完成「菊島大冒險」指定景點任務即可獲得刮刮卡將隱藏好禮帶回家。
花火節活動從4/25~6/30，期間有10場攜手LINE FRIENDS合作主題無人機科技燈光秀，每場500架無人機演出，開閉幕式將另搭配200架無人機作為亮點儀式。同時推出多款花火節限定商品，包含兩款花火節限定T恤、晴雨兩用折疊傘、熊大莎莉刺繡棒球帽及海灘巾，並與Pinkoi合作，推出環保海灘袋、熊大絨毛環保杯套、莎莉絨毛環保杯套，即日起於Pinkoi官網搶先開放線上預購。
為了讓用戶展開在地深度旅程，LINE打造一站式智慧旅遊2.0，透過澎湖國際海上花火官方帳號，即可隨手掌握豐富的在地吃喝玩樂資訊，用戶可透過官方帳號上的心理測驗和互動問答，且能從LINE旅遊推薦的「你的專屬花火行程規劃」找到最適合的行程，即日起提供澎湖旅遊預訂折扣碼外，LINE 與多家合作夥伴AsiaYo 、ezTravel易遊網、Gogoout、KKday、Klook、Tripbaa趣吧一同祭出花火節期間限定專屬優惠。
LINE禮物將於4/25起與星巴克合作推出澎湖限定限量『繽紛花火星冰樂』與在地特選伴手禮宅配服務等。今年LINE更推出全新「菊島大冒險」任務挑戰，分別於澎湖8大景點設置LINE Beacon，民眾於任一指定景點打開藍牙及GPS 定位，即可接收即時訊息推播。