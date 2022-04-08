2022龍岡米干節下週一登場　潑水節改灑水祈福

桃園市「2022龍岡米干節」將於下週一登場，桃園市長鄭文燦今（8）日上午前往忠貞新村文化園區參與開幕儀式，龍岡米干節是桃園深具獨特魅力的文化節慶，並加入打歌舞的行列，和穿著雲南傳統民族服飾的舞者一同跳打歌舞蹈、挑扁擔，他也製作簸箕飯，以雲南傳統的迎賓風味美食，邀請大家一同來感受龍岡獨特的旅遊魅力。





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