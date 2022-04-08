2022龍岡米干節下週一登場　潑水節改灑水祈福

桃園市「2022龍岡米干節」將於下週一登場，桃園市長鄭文燦今（8）日上午前往忠貞新村文化園區參與開幕儀式，龍岡米干節是桃園深具獨特魅力的文化節慶，並加入打歌舞的行列，和穿著雲南傳統民族服飾的舞者一同跳打歌舞蹈、挑扁擔，他也製作簸箕飯，以雲南傳統的迎賓風味美食，邀請大家一同來感受龍岡獨特的旅遊魅力。
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鄭文燦表示，龍岡米干節邁入第11年，市府在設定方向時並非追求第一，而是「追求唯一」，在他擔任市長8年任內，每年都見證龍岡米干節展現出品牌特色，且均達成旅遊體驗中獨特性、豐富性、魅力值等3項最重要的指標。此外，今年忠貞新村文化園區的異域故事館也已開幕，館內有故事、溫度及感情，能讓鄉親瞭解當年異域孤軍的歷史，並讓現下遠離戰火的人們，得以追思當年因替國家而犧牲的游擊隊與救國軍等，期盼「2022龍岡米干節」結合歷史故事、美食饗宴與文化體驗，繼續加值旅遊魅力。
「2022龍岡米干節」採取新作法，4月11日至15日在魅力金三角商圈舉辦，讓節慶與地方產生更深的連結與互動，各間特色店家將展現自我特色，自行推出各式DIY體驗，遊客可進入店家直接體驗。此外，近期周邊十分漂亮的霄裡花海公園也已開放，並設置停車場，遊客可在此停放車輛後，散步在舊街區發掘隱身巷弄間的特色小店，再一路步行至魅力金三角商圈。
觀旅局長楊勝評表示，潑水是傣族傳統，代表潔淨的象徵，火把節則是雲南少數民族的節慶，藉此祈求風調雨順、來年豐收。4月16日下午3點將進行潑水大對抗，邀請遊客一同洗去過去一年的不順，晚間7點則有泰緬相關舞台表演，讓遊客認識泰緬特色舞蹈；4月17日下午6點到7點將以火把祈福閉幕，並帶來雲南少數民族系列的表演；兩日晚間8點也將邀請民眾一起打歌跳舞，共同體驗少數民族的慶典氛圍。