排隊名店漢來海港台中店 4月推最夢幻甜點吃到飽

儘管消費市場仍籠罩在食材上漲、人力短缺及疫情延燒陰霾中，漢來美食旗下旗鑑品牌漢來海港台中店，第一季業績仍維持穩定成長，年增約14%。趁勝追擊，四月連假之後全台7家海港餐廳除了推出年度重點活動「甜點季」，同時在食材上漲的此時逆向操作，強打生蠔、甜蝦握壽司、小鯧魚等高檔食材吸引饕客。





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海港餐廳一直以來都是漢來美食旗下的金雞母，而海港台中店在全台7家分店中，除了去年疫情期間受到較大影響，今年開春以來即維持業績穩定成長，1~3月皆優於去年，1月份營收2千1百萬，較去年成長420萬，年增23%。2月份營收1千8百萬，較去年成長成長60萬，年增3%。3月份營收1千7百萬，較去年成長2百20萬，年增14%，足見海港台中店是漢來美食金雞母中的重中之重。





▲漢來海港一年一度甜點季，一向受到饕客期待。今年特別結合童話故事《愛麗絲夢遊仙境》主題，設計8款甜點，造型多元繽紛且充滿童趣。(圖／記者金武鳳攝，2022.4.8)

此次除了期間限定的甜點季，漢來海港台中店也逐一加強多樣服務，像是增加現做餐點的品項，強調客人現點、師傅現做，維持食物的新鮮度、熱度與美味度。





漢來海港一年一度甜點季，一向受到饕客期待。今年特別結合童話故事《愛麗絲夢遊仙境》主題，設計8款甜點，造型多元繽紛且充滿童趣。超人氣甜點五星主廚Robert對甜點的堅持，來自於從小對甜點的喜愛。他表示，此次甜點的設計，首重層次堆疊，不僅在視覺上要求，在味覺上的標準更是嚴苛，是要將多元的食材依照原料本身的特性去調整，才能調配出完美的黃金比例，將味道完美融合。他希望來品嚐甜點的每一個客人，都能夠有完美的體驗，挖下一口，就可以一次嚐到每個元素帶來的好滋味。





▲結合童話故事《愛麗絲夢遊仙境》主題，設計8款甜點，造型多元繽紛且充滿童趣。(圖／記者金武鳳攝，2022.4.8)

8 款甜點即日起上架供應，分別有覆盆子巧克力塔、檸檬香茅烤布蕾、薑香鳳梨布丁、白桃芒果泡芙、黑莓紅鶴泡芙、抹茶歐培拉、沙哈蛋糕和檸檬塔，每一款都融入愛麗絲夢遊仙境元素，讓饕客邊吃甜點邊回味故事趣味，多了一份童趣。











