高市攜手加拿大合作高中雙聯學制 史哲：雙語教育里程碑
高雄市副市長史哲今(8)日代表市長陳其邁出席首次以官方對官方，高市教育局與加拿大薩省GSCS教育局攜手開辦台加高中雙聯學制，簽訂合作備忘錄。未來高雄市高中學子可望在台修課取得台加雙文憑，同時線上由國外高中教師全英語教授課程。史哲表示，這不僅是高雄市推動雙語教育的重要一步，也是台加教育交流的一大進展。
高雄市政府教育局配合「2030雙語國家政策發展藍圖」推動雙語教育，即日起與加拿大薩省GSCS教育局攜手合作，開辦台加高中雙聯學制，並舉辦「台加高中雙聯學制暨國際教育交流」簽約儀式，教育局長謝文斌及加拿大薩省GSCS教育局長Francois Rivard簽署合作備忘錄，副市長史哲與加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表芮喬丹也出席見證。
史哲表示，透過這次的合作計畫，高雄市的高中生將可透過線上的方式與外師進行互動學習，讓學生沉浸在雙語環境中。全程在台灣修習完整課程，即可同步取得台灣及加拿大高中畢業文憑，不需負擔高中留學海外的高昂學費。未來疫情若達到解封許可，也可以選擇暑假期間到加拿大薩省高中參與實體課程，拓展國際視野和語言技能，並對於留學教育有更進一步的認識。
史哲也指出，該學制的規劃上不僅可兼顧國內的繁星、學測等升學進路，對於有意增強英語能力、甚至是未來規劃出國唸書的學生，在國內就能擁有加拿大豐富的學習資源與系統，除了提供多元的學習管道，更為學生開創一條寬廣的求學之路。
高雄是一個國際化的城市，要向世界接軌，語言是其中關鍵的一環。在資訊科技快速發展的時代，我們透過雙聯學制、AI科技、5G數位整合，讓高雄與世界接軌零時差，增進高雄學子在雙語教育上的資源。期待此次高雄與加拿大在雙語教育的合作，能夠為高雄學子建構扎實的雙語基礎，開拓更寬廣的國際視野。
史哲也相當感謝加拿大薩省薩斯卡通市教育局（GSCS）願意與高雄攜手推動雙聯學制，以及加拿大駐台北貿易辦事處芮喬丹（Jordan Reeves）代表與團隊，不遺餘力地增進台加兩國的交流，以最高的效率促成本次合作。