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高市攜手加拿大合作高中雙聯學制　史哲：雙語教育里程碑

▲高雄市副市長史哲今天代表市長陳其邁出席高市教育局與加拿大薩省GSCS教育局攜手開辦台加高中雙聯學制簽約儀式。(圖／截自史哲臉書)
▲高雄市副市長史哲今天代表市長陳其邁出席高市教育局與加拿大薩省GSCS教育局攜手開辦台加高中雙聯學制簽約儀式。(圖／截自史哲臉書)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-08 18:53:32

高雄市副市長史哲今(8)日代表市長陳其邁出席首次以官方對官方，高市教育局與加拿大薩省GSCS教育局攜手開辦台加高中雙聯學制，簽訂合作備忘錄。未來高雄市高中學子可望在台修課取得台加雙文憑，同時線上由國外高中教師全英語教授課程。史哲表示，這不僅是高雄市推動雙語教育的重要一步，也是台加教育交流的一大進展。

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▲高雄副市長史哲與加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表芮喬丹也出席見證「台加高中雙聯學制暨國際教育交流」簽約儀式。(圖／截自史哲臉書)
▲高雄副市長史哲與加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表芮喬丹也出席見證「台加高中雙聯學制暨國際教育交流」簽約儀式。(圖／截自史哲臉書)
高雄市政府教育局配合「2030雙語國家政策發展藍圖」推動雙語教育，即日起與加拿大薩省GSCS教育局攜手合作，開辦台加高中雙聯學制，並舉辦「台加高中雙聯學制暨國際教育交流」簽約儀式，教育局長謝文斌及加拿大薩省GSCS教育局長Francois Rivard簽署合作備忘錄，副市長史哲與加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表芮喬丹也出席見證。

▲教育局長謝文斌及加拿大薩省GSCS教育局長Francois Rivard簽署合作備忘錄。(圖／截自史哲臉書)
▲教育局長謝文斌及加拿大薩省GSCS教育局長Francois Rivard簽署合作備忘錄。(圖／截自史哲臉書)
史哲表示，透過這次的合作計畫，高雄市的高中生將可透過線上的方式與外師進行互動學習，讓學生沉浸在雙語環境中。全程在台灣修習完整課程，即可同步取得台灣及加拿大高中畢業文憑，不需負擔高中留學海外的高昂學費。未來疫情若達到解封許可，也可以選擇暑假期間到加拿大薩省高中參與實體課程，拓展國際視野和語言技能，並對於留學教育有更進一步的認識。

史哲也指出，該學制的規劃上不僅可兼顧國內的繁星、學測等升學進路，對於有意增強英語能力、甚至是未來規劃出國唸書的學生，在國內就能擁有加拿大豐富的學習資源與系統，除了提供多元的學習管道，更為學生開創一條寬廣的求學之路。

高雄是一個國際化的城市，要向世界接軌，語言是其中關鍵的一環。在資訊科技快速發展的時代，我們透過雙聯學制、AI科技、5G數位整合，讓高雄與世界接軌零時差，增進高雄學子在雙語教育上的資源。期待此次高雄與加拿大在雙語教育的合作，能夠為高雄學子建構扎實的雙語基礎，開拓更寬廣的國際視野。

史哲也相當感謝加拿大薩省薩斯卡通市教育局（GSCS）願意與高雄攜手推動雙聯學制，以及加拿大駐台北貿易辦事處芮喬丹（Jordan Reeves）代表與團隊，不遺餘力地增進台加兩國的交流，以最高的效率促成本次合作。

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