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足球／卓莉萍克服PK大戰心魔　臺體大踢落臺師大封后

▲卓莉萍克服PK大賽心魔，臺體踢落臺師大重返榮耀。（圖／大專體總提供）
▲卓莉萍克服PK大賽心魔，臺體踢落臺師大重返榮耀。（圖／大專體總提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-08 18:31:312022-04-08 18:31:48

110學年度UFA大專校院足球聯賽女生組一級冠軍戰8日盛大開戰，臺灣體大雨臺灣師大重演去年冠軍戰戲碼，兩隊激戰至PK賽才分出勝負，最終臺體以4：2笑捧冠軍金盃，繼108學年度、睽違2年再度封后，也是隊史第8冠。

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臺體與臺師大鏖戰120分鐘繳白卷，最終以PK大戰來決勝負，臺師第1點推派門將王郁婷，被臺體門將洪琳擋下，接著臺師第3點劉玟伶操刀射門踢飛，而臺體前3顆點球通通罰進，關鍵第4點國腳卓莉萍冷靜射入球門，為球隊踢下后冠。

去年兩隊也踢到PK大戰，臺體門將洪琳因雙腳提前移動被抓犯規，讓臺師獲得第2次機會，因而葬送冠軍，今年洪琳特別加強點球，「上了球場，我沒有緊張的感覺，因為我只想著贏，很開心第一球有守住。」

其實卓莉萍在今年亞洲盃女足對菲律賓12碼罰球失手後留下陰影，甚至有些抗拒踢12碼，但呂桂花刻意安排她踢關鍵第4點，就是希望她能擺脫心魔，「平常我們練習踢PK時，踢不進就要跑操場，給選手壓力，而她是國家隊的球員，沒有拒絕的理由。」

卓莉萍坦言走上12碼區時，一度想起當時亞洲盃踢丟的畫面，但她告訴自己一定要平常心，最後順利進球，也重拾信心，「上去就不想太多，用力踢就對了！雖然差一點踢飛，但好險有進球。」

臺體在本屆前兩循環兩度交手臺師，分別以0：2、0：1落敗，決賽兩強再次相遇，臺體已有所準備，總教練呂桂花表示，「我們特別針對兩場比賽內容改善缺失，減少失誤率，危機就解除一半。」

談到比賽策略，呂桂花說：「臺師大防守壓迫快，讓我們沒有太多致命攻擊的機會，但只要守住進攻，將比賽拖到延長就有勝算，PK戰就是交給選手，很開心如願奪冠。」

▲女一級亞軍臺灣師大。（圖／大專體總提供）
▲女一級亞軍臺灣師大。（圖／大專體總提供）
110年大專校院足球聯賽女生組一級團體及個人獎項如下：

冠軍 臺灣體大

亞軍 臺灣師大

季軍 屏東大學

殿軍 輔仁大學

金靴獎：臺灣體大-蘇育萱

銀靴獎：臺灣體大-江子善

銅靴獎：臺灣師大-高晨恩

金手套獎：臺灣體大-洪琳 

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