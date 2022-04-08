「邁盟高雄隊」揮棒進議會　職棒大聯盟會長蔡其昌見證

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蔡其昌也提到，這次南下特別陪同「邁盟」的雙師－林慧欣與湯詠瑜車隊掃街，一個是是優秀的美濃老師，一個是全台唯一具有台美雙律師資格的參選人，兩位都是很優秀的人才。
蔡其昌表示，林慧欣有教育背景長期關心客庄、偏鄉的教育，更曾擔任陳其邁市長與立委邱議瑩的幕僚，對於市長的市政擘劃藍圖有充分的了解，進入市議會絕對是即戰力。湯詠瑜則有國際律師事務所的歷練，商務談判的工作經驗，正是目前積極引資國際企業投資，與產業鍊規模經濟的高雄市，所需要的人才。
林慧欣表示，上週邀請林靜儀、吳思瑤等立委站台，今天更邀請到蔡其昌加持，一定要替民進黨守護大旗美關鍵一席，讓民進黨年底大選打出漂亮全壘打。林慧欣強調，自己從一個母親、一個老師、一位幕僚，這一路所累積的經驗要轉化為灌溉家鄉成長的養份，未來會在議會更關注本土文化推廣與傳承、農民權益和教育議題。
湯詠瑜也認為，蔡其昌長年耕耘職棒運動，高雄也於今年爭取到第六隊職棒台鋼落腳高雄，她感謝蔡其昌的玉成，更期盼透過有以高雄為主場的職棒隊，能進一步帶動高雄的職業運動與周邊衍生的交通、觀光、產業商機。
湯詠瑜表示，「做什麼像什麼」的蔡其昌副院長，背著後背包行走選區跟全台，背負選民的期待與付託，自我提醒，多年以來不忘初衷，她也期許自己像蔡副院長看齊，隨時隨地不忘選民交託的使命及責任。