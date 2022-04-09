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越南染疫人數破千萬　衛生官員認為疫情已受控制

▲隨著單日新增病例減少、重症與死亡人數下滑，越南衛生部副部長阮長山認為，越南的COVID-19疫情已經受到控制。目前已經開放往返20國的航班，正積極重啟越南的社會經濟活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著單日新增病例減少、重症與死亡人數下滑，越南衛生部副部長阮長山認為，越南的COVID-19疫情已經受到控制。目前已經開放往返20國的航班，正積極重啟越南的社會經濟活動。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-04-09 00:00:00

（中央社記者陳家倫河內8日專電）越南人口總數約9800萬，累計確診病例7日突破千萬大關，隨著單日新增病例減少、重症與死亡人數下滑，越南衛生部副部長阮長山認為，越南的COVID-19疫情已經受到控制。

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網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，過去一週河內市的醫院記錄到的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例減少，河內市衛生局5日表示，河內市現在仍有逾17萬4300例陽性病例，其中912名患者在醫院或醫療機構接受治療。

河內市人口總數約800萬，全市累計確診病例高居越南全國第一，共計有逾150萬人染疫。但河內市衛生局指出，河內市的住院患者在過去一週下滑了約1.7倍，新增確診病例則減少了1.3倍。

胡志明市是先前的疫情重災區，全市新增確診病例過去一週也在減少。胡志明市COVID-19疫情防控指導委員會說，與住院患者相比，愈來愈多的患者出院；此外，染疫死亡數過去一個月穩定下滑，過去10天每天僅記錄1人死亡。

放眼越南全國，單日新增確診病例自3月底與4月初以來開始下滑，從3月12日單日新增超過45萬例的高峰下滑至3月29日單日新增逾11萬例，而4月5日只記錄到5萬多例。

重症病例在過去一個月也減少，從3月9日的3800多例減少至4月5日的2400例。

阮長山（Nguyen Truong Son）6日表示，單日新增確診病例減少是一個「非常好的跡象」。他還說，河內市與胡志明市恢復了許多活動，包括讓學生重返校園上實體課。

阮長山認為：「COVID-19疫情已經受到控制」，這是越南疫苗接種行動發揮作用的證據。

越南官方宣稱，截至4月5日，99%的成年人口已經完整接種疫苗，一半的成年人口注射了第3劑。12至17歲族群的完整接種率也已經達到94%。（編輯：林憬屏）1110408

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