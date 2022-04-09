越南染疫人數破千萬　衛生官員認為疫情已受控制

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河內市人口總數約800萬，全市累計確診病例高居越南全國第一，共計有逾150萬人染疫。但河內市衛生局指出，河內市的住院患者在過去一週下滑了約1.7倍，新增確診病例則減少了1.3倍。
胡志明市是先前的疫情重災區，全市新增確診病例過去一週也在減少。胡志明市COVID-19疫情防控指導委員會說，與住院患者相比，愈來愈多的患者出院；此外，染疫死亡數過去一個月穩定下滑，過去10天每天僅記錄1人死亡。
放眼越南全國，單日新增確診病例自3月底與4月初以來開始下滑，從3月12日單日新增超過45萬例的高峰下滑至3月29日單日新增逾11萬例，而4月5日只記錄到5萬多例。
重症病例在過去一個月也減少，從3月9日的3800多例減少至4月5日的2400例。
阮長山（Nguyen Truong Son）6日表示，單日新增確診病例減少是一個「非常好的跡象」。他還說，河內市與胡志明市恢復了許多活動，包括讓學生重返校園上實體課。
阮長山認為：「COVID-19疫情已經受到控制」，這是越南疫苗接種行動發揮作用的證據。
越南官方宣稱，截至4月5日，99%的成年人口已經完整接種疫苗，一半的成年人口注射了第3劑。12至17歲族群的完整接種率也已經達到94%。（編輯：林憬屏）1110408