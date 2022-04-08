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健保部分負擔新公告出爐　5月15日正式上路

▲衛生福利部今（8）日公告使用者付費部分負擔調整，並宣布自5月15日起正式實施。（圖／記者許若茵攝）
▲衛生福利部今（8）日公告使用者付費部分負擔調整，並宣布自5月15日起正式實施。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-04-08 18:51:34

衛生福利部今（8）日公告使用者付費部分負擔調整，並宣布自5月15日起正式實施，健保署長李伯璋強調，此次調整主要目的是透過使用者付費控制不必要醫療支出，讓民眾更珍惜有限的健保資源，預計5成民眾不受影響，4成民眾每日負擔不到4元，預計可挹注99.9億元健保收入，年底安全準備金將達1.32個月。

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李伯璋表示，改革要從大結構面討論，不能喪失社會保險精神，這次部分負擔改革，也將重大傷病、中低收入戶等弱勢族群的負擔納入考量。此次調整主要目的不是彌補健保財務缺口，而是透過小幅度調整使用者付費部分負擔，控制不必要醫療支出，當部分負擔從0元變成要付一些錢時，有助於民眾更珍惜有限的健保資源。

健保署指出，此次調整內容包括門診藥品、檢驗及檢查及急診部分負擔，推估計收金額近百億元。門診藥品部分負擔、醫學中心或區域醫院收取藥品部分負擔20%，最多收300元，地區醫院及基層診所維持現行收取方式，藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元。另持慢性病連續病處方箋第1次調劑比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，但第2次以後調劑維持免收，影響人數約896萬人，可為健保挹注39.7億元。

▲健保門診藥品部分負擔調整內容。（圖／健保署提供）
▲健保門診藥品部分負擔調整內容。（圖／健保署提供）
另門診檢驗、檢查部分負擔，經轉診至醫學中心或區域醫院收取10%部分負擔，前者最多收200元，後者最多收150元，但未經轉診至該二類醫院，將收取20%的部分負擔，前者最多收400元，後者最多收300元。地區醫院500元以下免收，501元以上收取10%，最多收100元。西醫基層診所、牙醫及中醫的檢驗、檢查費用1000元以下，免收部分負擔，1001元以上收100元，影響人數約981萬人，推估影響金額58.9億元。

在急診部分負擔方面，在醫學中心或區域醫院，調降急診檢傷分類「第1-2 級」部分負擔，從450元分別調降為300元、200元，「第3級」維持550元、300元，「第4-5級」從550元調高為800元、600元，影響人數約 117 萬人，影響金額為1.2億元。

▲急診健保部分負擔調整內容。（圖／健保署提供）
▲急診健保部分負擔調整內容。（圖／健保署提供）
李伯璋強調，本次部分負擔調整，總計約可增加99.9億元健保收入，年底安全準備金將維持達1.32個月。5成民眾不受影響，4成民眾每日負擔不到4 元，對於法定免部分負擔的民眾如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，以及有其他單位補助的低收入戶、榮民等，均不受影響。

對於經濟弱勢族群如中低收入戶或無力繳納健保費民眾的配套保障措施，健保署提供分期繳納、紓困貸款、並擴大推動愛心捐款專案予以協助補助其經轉診的門診藥品及門診檢驗檢查部分負擔費用，符合資格的民眾，得檢具證明文件及醫療費用收據，向健保署各分區業務組申請。

李也提到，對於已先收取檢驗、檢查部分負擔費用，民眾因故未執行而衍生部分負擔退費需求，為免增加醫療院所退費行政負擔，健保署研議由各分區業務組辦理受理退費申請，目前已規劃相關退費處理流程及原則，包括建置退費金額查詢管道及多元支付方式的便民作業。

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