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T1／雲豹挑戰隊史對中信首勝　盼團隊有人頂上張智峰

▲桃園雲豹總教練王志群。（圖／桃園雲豹提供）
▲桃園雲豹總教練王志群。（圖／桃園雲豹提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-08 18:43:21

雲豹挑戰隊史對中信首勝 盼團隊有人頂上張智峰

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桃園雲豹職業籃球隊將在明(9)日作客新北中信特攻，是2隊歷經77天後再度交手，雲豹要力拼生涯首次對中信勝場開胡，總教練王志群表示，對手大部分偏年輕，防守也相當積極，球隊必須找尋更多突破對手的方法，且有效率地執行才行。

「上次對戰中信特攻是年前的時候，年後我們整個團隊都做了很大改變，我希望球員們更專注在場上，每場球失誤率不要那麼高，攻守兩端錯誤更須減少，我相信我們還是有機會贏球的。」王志群說。

只是上週與台啤之戰，雲豹老將張智峰比賽中手掌骨折，本季提前報銷，是自開季以來杜譽城後，全隊第2名受到嚴重傷勢的球員，隊長鄭瑋說：「練習或比賽遇到傷兵，是每支球隊都有可能發生的事，這時候就要考驗團隊板凳其他戰力，並看是否有人能頂上來，剩下的幾場例行賽，峰哥這個位置需要有人頂替，其他球員應該要把握這個機會。」

▲桃園雲豹隊長鄭瑋。（圖／桃園雲豹提供）
▲桃園雲豹隊長鄭瑋。（圖／桃園雲豹提供）
開季前受傷至3月中才重回球場的羅振峰，目前已為雲豹出賽4場，但自覺目前還沒有調整到位，大概僅6成，還有很多地方要加強，包括體能、在場上的應變能力，他說：「我晚上會利用時間自主加強訓練，希望能早日跟上團隊節奏，並強化與隊友間的默契。」

與台啤之戰攻下生涯新高35分的湯馬斯 (Elijah Thomas)，此次首度與中信交手，他表示，自己只能短暫享受一下達成個人紀錄的喜悅，畢竟重點還是要盡自己所能與隊友一起拼進季後賽，他說：「我們之前看過特攻的比賽影片，對手擁有相當好的陣容，我們必須靠團隊合作去贏得勝利，我自己也提前了準備，更期待本週的對決。」

因應國內疫情升溫，雲豹4月2日、3日主場賽事延賽，延賽日期及場地及相關事宜，待後續聯盟、球團等多方決議後將另行公告。為避免民眾等候多時，球團決議於下週一(11日)進行全面退票。透過FamiTicket線上購買4月2日、3日主場賽事門票的球迷，將由系統自動退刷至原付款信用卡；而透過Famiport機台購票者，可於4月11日至機台辦理退票，門票將全額退費，無需扣除手續費，造成不便敬請見諒。

T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。
 

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